От загрязненного воздуха умирает больше людей, чем от войны или курения - ООН

Организация Объединенных Наций подсчитала: ежегодно из-за загрязнения воздуха умирают свыше 7 млн человек.
Об этом сообщила ООН в Twitter.
От загрязнения воздуха умирают гораздо чаще, чем от войн, туберкулеза или курения, отметили в организации.
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ООН опубликовала топ-3 страны с зафиксированными высокими показатели загрязнения, что приводит к сокращению продолжительности жизни.
В США жизнь населения сокращается на четыре месяца. В России жители загрязненных населенных пунктов живут меньше на девять месяцев. Больше всего загрязнен воздух в Индии. Там продолжительность жизни сокращается на 1,5 года.
Самая главная причина загрязнения - промышленные предприятия по сжиганию добытого топлива.
После захвата боевиками "Талибана" Афганистана более 14 млн человек столкнутся с голодом. В стране за три последних года произошло две засухи. Также Афганистан стал уязвимым из-за социально-экономические последствия пандемии коронавируса.
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