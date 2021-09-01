От загрязненного воздуха умирает больше людей, чем от войны или курения - ООН

От загрязнения воздуха ежегодно умирают 7 млн человек. Фото: Reuters

Организация Объединенных Наций подсчитала: ежегодно из-за загрязнения воздуха умирают свыше 7 млн человек.

Об этом сообщила ООН в Twitter.

От загрязнения воздуха умирают гораздо чаще, чем от войн, туберкулеза или курения, отметили в организации.

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ООН опубликовала топ-3 страны с зафиксированными высокими показатели загрязнения, что приводит к сокращению продолжительности жизни.

В США жизнь населения сокращается на четыре месяца. В России жители загрязненных населенных пунктов живут меньше на девять месяцев. Больше всего загрязнен воздух в Индии. Там продолжительность жизни сокращается на 1,5 года.

Самая главная причина загрязнения - промышленные предприятия по сжиганию добытого топлива.

После захвата боевиками "Талибана" Афганистана более 14 млн человек столкнутся с голодом. В стране за три последних года произошло две засухи. Также Афганистан стал уязвимым из-за социально-экономические последствия пандемии коронавируса.