Чехия увеличила квоты на рабочие руки из Украины

3 июня, правительство Чехии удвоило квоты для работников из Украины.
"Речь идет об удвоении количества предоставленных разрешений на работу", - сказал министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек, сообщает Radio Praha.
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Ранее трудоустроиться в Чехии могли не более 19 600 украинцев в год. Теперь это количество увеличено до 40 000 человек.
По данным Минтруда Чехии, на конец 2018 года в стране работают 121 086 граждан Украины. То есть более 20% всех работающих в республике иностранцев.
Украина вошла в рейтинг стран, которые получили наибольшее количество денег от трудовых мигрантов. Об этом свидетельствует статистика денежных переводов Всемирного банка по 2018.
Объем денежных переводов в мире в прошлом году вырос на 9% по сравнению с 2017 годом - до 689,4 млн долларов. Всемирный банк отмечает, что основная масса денежных переводов вообще делается в страны с низким и средним уровнем дохода - 70% всех денежных переводов в мире.
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