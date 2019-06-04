Чехия увеличила квоты на рабочие руки из Украины

В Чехии сможет работать вдвое больше украинцев, чем официально сейчас. Фото: static.ukrinform.com

3 июня, правительство Чехии удвоило квоты для работников из Украины.

"Речь идет об удвоении количества предоставленных разрешений на работу", - сказал министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек, сообщает Radio Praha.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Когда украинцы перестанут ехать работать за границу

Ранее трудоустроиться в Чехии могли не более 19 600 украинцев в год. Теперь это количество увеличено до 40 000 человек.

По данным Минтруда Чехии, на конец 2018 года в стране работают 121 086 граждан Украины. То есть более 20% всех работающих в республике иностранцев.

Украина вошла в рейтинг стран, которые получили наибольшее количество денег от трудовых мигрантов. Об этом свидетельствует статистика денежных переводов Всемирного банка по 2018. Объем денежных переводов в мире в прошлом году вырос на 9% по сравнению с 2017 годом - до 689,4 млн долларов. Всемирный банк отмечает, что основная масса денежных переводов вообще делается в страны с низким и средним уровнем дохода - 70% всех денежных переводов в мире.