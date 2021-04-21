Чехия требует от России компенсацию за взрыв склада боеприпасов в 2014 году

Чехия хочет компенсацию за взрыв на складе боеприпасов. Фото: Police of the Czech Republic

Парламент Чехии требует от России финансовой компенсации за ущерб от взрывов на складах боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

Подробностями поделилось издание Seznam.

Ранее убытки оценивали в 1 млрд крон - почти 1,3 млрд грн. По словам премьер-министра Андрея Бабиша, Минфин готовит иск о взыскании убытков.

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Представители нижней палаты парламента хотят запретить российским компаниям участвовать в проектах строительства атомной электростанции и других объектов критической инфраструктуры в стране.

Чехия еще планирует сократить российское дипломатическое представительство.

Министр внутренних дел и иностранных дел Чехии Ян Гамачек запланировал встречу с российским послом в среду 21 апреля. Он хочет сказать ему, что Чехия не согласна с акцией мести России, которая парализовала чешское посольство в Москве. Речь пойдет о высылке еще одной группы российских дипломатов.