Чехия поставила ультиматум РФ: требует вернуть 20 дипломатов, которых выслали

Чехия требует вернуть в РФ своих дипломатов. Фото: Reuters

Официальная Прага дала Москве время до полудня 22 апреля вернуть всех высланных чешских дипломатов — иначе количество российских дипломатов в Чехии будет приведено в соответствие с численностью чешских дипломатов в РФ.

"Я проинформировал посла о нижеследующем: у РФ есть время до завтра до 12.00, чтобы позволила возвращение всех высланных дипломатов в посольство в Москве. Если наши дипломаты не смогут вернуться в Москву, завтра с полудня я приму решение о снижении количества работников в посольстве РФ в Праге так, чтобы оно соответствовало нынешнему состоянию ситуации в чешском посольстве в Москве ", — сообщил на брифинге новоназначенный министр иностранных дел ЧР Якуб Кулганек после встречи с послом РФ в Чехии Александром Змеевским, передает "Укринформ".

С этим решением согласны президент и глава чешского правительства.

Учитывая численность соответствующих посольств, выдворение 18 российских офицеров спецслужб ничем не грозит нормальному функционированию российского диппредставительства в Праге. Зато реакция российской стороны — выслать 20 чешских дипломатов, в том числе заместителя посла — фактически парализовала работу посольства Чехии.

Кулганек напомнил, что Чехия реагировала на новые данные контрразведки о причастности ГРУ к взрывам на складах оружия в 2014 году на востоке страны как суверенное государство.

Он назвал отношения с Россией, которые значительно ухудшились, наибольшим бременем во внешней политике Чехии.

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Такие события в Чехии разворачиваются на фоне международного скандала из-за взрывов боеприпасов в поселке Врбетице 2014 года. На прошлой неделе Чехия выслала 18 сотрудников российского посольства.