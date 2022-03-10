Чехия хочет запретить Z-символ российских оккупантов

Символ Z российских оккупантов хотят запретить. Фото: freekaliningrad.ru

В Чехии предлагают приравнять символ Z к нацистской свастике и запретить его использование в стране.

Литера Z считается символом российской пропаганды и рассматривается как поддержка российского вторжения в Украину. Ею маркированы российские танки и другая военная техника РФ, которая вторглась в Украину, сообщает Seznamzpravy.cz.

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Использование этого символа может быть запрещено в Чешской Республике, а также использование нацистской свастики. Возможные санкции были подтверждены в полиции Чешской Республики и Министерстве внутренних дел.

"Да вместе с прокуратурой здесь собирается материал, посвященный этому. Однако я хотел бы отметить, что каждый частный случай будет оцениваться индивидуально", — сказали в полиции Чешской Республики.

"В нашей правовой системе нет списка запрещенных символов, всегда важен контекст. Органы, ведущие уголовные дела, преследуют не сами символы или буквы, а конкретные действия и намерения", - заявила пресс-секретарь Министерства внутренних дел Гана Мала.

Таким образом, по ее словам, символ "Z", используемый для поддержки вторжения в Украину, может означать одобрение войны, то есть преступление против мира.

"Таким образом возможны квалификации по статье 405 Уголовного кодекса, а именно поддержка, одобрение или оправдание преступлений против человечности или военных преступлений или преступлений против мира. Министерство внутренних дел считает эту квалификацию самой правильной", – добавляет Гана Мала.

Символ "Z" используется российскими военными для обозначения техники при проведении специальной операции в Украине. Этот знак можно увидеть в пропагандистских роликах, где русские откровенно поддерживают военную политику Владимира Путина. Многие россияне используют символ "Z", чтобы показать поддержку российским войскам, вторгшимся в Украину. Они рисуют его на автомобилях, вывешивают на домах или прикрепляют к одежде. Но никто точно не знает, что это значит. Некоторые люди интерпретируют значение символа Z как аббревиатуру za pobedu или слова Zapad.