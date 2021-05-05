Частный самолет и спецкапсула: появились фото эвакуации больного спортсмена из Украины

Датский спортсмен 27-летний Виктор Аксельсен, прибывший на чемпионат Европы по бадминтону, был вынужден экстренно эвакуироваться из Украины. Из-за заболевания Covid спортсмен даже не смог побороться в финале.

Об этом он рассказал в Facebook.

Фото: facebook.com/viktor.axelsen/posts/312639000224165

После полуфинала Аксельсен готовился к завершающим соревнованиям. Тогда он и получил положительный тест на коронавирус, поэтому к финалу его не допустили.

С киевского отеля, где он находился на самоизоляции, в аэропорт его увезла "скорая". В салоне специально арендованного частного самолета мужчина находился в антиковидной капсуле.

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За последние сутки в Украине обнаружили 2576 новых больных коронавирусом. Из них детей - 103, медработников - 30. Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 090 986 украинцев. Умерли 45 077 пациентов, из них 161 - за последние сутки. Выздоровели 1 697 358 пациентов, за последние сутки - 7728.