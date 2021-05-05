В аэропорту тестировали использованными Covid-наборами: пострадали 9 тыс. людей

Задержанным сотрудникам компании грозит до 10 лет заключения. Фото: pixabay.com

В Индонезии задержали пятерых сотрудников фармацевтической компании, которые промывали и повторно продавали в аэропорт использованные наборы для Covid-тестирования.

В ходе аферы могли пострадать более 9 тыс. человек в Международном аэропорту в Медане, передает BBC. Экспресс-тесты на антиген, которые делали в аэропорту, предоставляла госкомпания Kimia Farma. Расследование начали после того, как пассажиры начали массово жаловаться на ложноположительные результаты тестов.

Аэропорт получал использованы наборы с декабря 2020 года, на чем Kimia Farma заработала 1,8 млрд рупий, то есть $124,8 тыс. Ежедневно там тестировали от 100 до 200 пассажиров — некоторых использованными наборами, а некоторых новыми. Сейчас проверяют, были ли пассажиры, которые заразились коронавирусом после тестирования использованными наборами. Правоохранители уже собрали показания 23 человек. Двое юристов, которые часто летали через Медан, планируют подать коллективный иск в суд на фармацевтическую компанию. Хотят получить 1 млрд рупий ($69 тыс.) компенсации за каждого пострадавшего пассажира.

Задержанным сотрудникам фармкомпании грозит до 10 лет заключения. Полиция проверяет, использовали ли деньги от мошенничества для строительства роскошного дома одного из задержанных.

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В Киеве дельцы вступили в сговор с частными лабораториями и массово подделывали результаты Covid-тестов. Персонал этих медучреждений вносил сфальсифицированные данные в мобильное приложение "Дій дома".