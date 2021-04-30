Лаборатории Киева штамповали фейковые Covid-справки

В Киеве дельцы вступили в сговор с частными лабораториями и массово подделывали результаты Covid-тестов. Персонал этих медучреждений вносил сфальсифицированные данные в мобильное приложение "Дій дома".

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Фото: СБУ

"Организаторы разместили рекламу на онлайн-ресурсах об организации выдачи срочных справок с отрицательными результатами тестов. "Услугу" предлагали украинским гражданам, вернувшимся из-за границы для уклонения от обязательной 14-дневной самоизоляции. Стоимость "услуг" колебалась в зависимости от срочности выдачи справки и достигала 1 тысячи гривен", - говорится в сообщении.

Изготовление поддельных справок о результатах проведения ПЦР-тестов обнаружили в четырех киевских лабораториях одной коммерческой структуры. Предварительно установили несколько сотен граждан, сдававших тесты в этих клиниках.

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Во время обысков правоохранители изъяли материалы, подтверждающие преступную деятельность. В частности, кассовые книги, квитанции и сфальсифицированы справки о результатах ПЦР-тестов.

Ранее в столице уже разоблачали работников частной лаборатории, продававших справки с "нужным" результатом Covid-теста. Стоимость одного сертификата или справки составляла от 900 до 1,8 тыс. грн в зависимости от срока исполнения.