Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация после затяжных выходных

Коронавирус в Украине обнаружили более чем 2 млн. Пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За последние сутки в Украине обнаружили 2576 новых больных коронавирусом. Из них детей - 103, медработников - 30.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в в Харьковской (405), Донецкой (287), Одесской (216), Днепропетровской (213) и Черкасской (177) областях. Такие данные по состоянию на утро 5 мая сообщает Минздрав.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 090 986 украинцев. Умерли 45 077 пациентов, из них 161 - за последние сутки. Выздоровели 1 697 358 пациентов, за последние сутки - 7728.

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Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

г. Киев - 143 случая / 57 прививок;

Винницкая область - 31 случай / 61 прививка;

Волынская область - 102 случая / 41 прививки;

Днепропетровская область - 213 случаев / 879 прививок;

Донецкая область - 287 случаев / 182 прививки;

Житомирская область - 16 случаев / 61 прививка;

Закарпатская - 13 случаев / 76 прививок;

Запорожская область - 85 случаев / 20 прививок;

Ивано-Франковская область - 13 случаев / 62 прививки;

Киевская область - 73 случая / 355 прививок;

Кировоградская область - 42 случая / 60 прививок;

Луганская область - 58 случаев / 154 прививки;

Львовская область - 48 случаев / 0 прививок;

Николаевская область - 111 случаев / 289 прививок;

Одесская область - 216 случаев / 100 прививок;

Полтавская область - 106 случаев / 23 прививки;

Ровенская область - 68 случаев / 120 прививок;

Сумская область - 52 случая / 25 прививок;

Тернопольская область - 70 случаев / 60 прививок;

Харьковская область - 405 случаев / 384 прививки;

Херсонская область - 25 случаев / 160 прививок;

Хмельницкая область - 136 случаев / 0 прививок;

Черкасская область - 177 случаев / 86 прививок;

Черновицкая область - 62 случая / 40 прививок;

Черниговская область - 24 случая / 130 прививок.

В Украине ожидают увеличения количества зараженных коронавирусом после майских праздников. Вспышка может произойти через три-четыре недели. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Добавил, что соблюдение карантина в храмах, проведение богослужений в онлайн-режиме позволят избежать роста заболеваемости в период майских праздников.