Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация после затяжных выходных

За последние сутки в Украине обнаружили 2576 новых больных коронавирусом. Из них детей - 103, медработников - 30.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в в Харьковской (405), Донецкой (287), Одесской (216), Днепропетровской (213) и Черкасской (177) областях. Такие данные по состоянию на утро 5 мая сообщает Минздрав.
Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 090 986 украинцев. Умерли 45 077 пациентов, из них 161 - за последние сутки. Выздоровели 1 697 358 пациентов, за последние сутки - 7728.
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Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:
г. Киев - 143 случая / 57 прививок;
Винницкая область - 31 случай / 61 прививка;
Волынская область - 102 случая / 41 прививки;
Днепропетровская область - 213 случаев / 879 прививок;
Донецкая область - 287 случаев / 182 прививки;
Житомирская область - 16 случаев / 61 прививка;
Закарпатская - 13 случаев / 76 прививок;
Запорожская область - 85 случаев / 20 прививок;
Ивано-Франковская область - 13 случаев / 62 прививки;
Киевская область - 73 случая / 355 прививок;
Кировоградская область - 42 случая / 60 прививок;
Луганская область - 58 случаев / 154 прививки;
Львовская область - 48 случаев / 0 прививок;
Николаевская область - 111 случаев / 289 прививок;
Одесская область - 216 случаев / 100 прививок;
Полтавская область - 106 случаев / 23 прививки;
Ровенская область - 68 случаев / 120 прививок;
Сумская область - 52 случая / 25 прививок;
Тернопольская область - 70 случаев / 60 прививок;
Харьковская область - 405 случаев / 384 прививки;
Херсонская область - 25 случаев / 160 прививок;
Хмельницкая область - 136 случаев / 0 прививок;
Черкасская область - 177 случаев / 86 прививок;
Черновицкая область - 62 случая / 40 прививок;
Черниговская область - 24 случая / 130 прививок.
В Украине ожидают увеличения количества зараженных коронавирусом после майских праздников. Вспышка может произойти через три-четыре недели. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Добавил, что соблюдение карантина в храмах, проведение богослужений в онлайн-режиме позволят избежать роста заболеваемости в период майских праздников.
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