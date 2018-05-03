Cambridge Analytica объявит о банкротстве из-за скандала с Facebook

Cambridge Analytica прекращает работу. Фото: rtrfm.com.au

Компания по анализу данных Cambridge Analytica, которая незаконно получила доступ к данным десятков миллионов пользователей Facebook, прекращает свою работу и начинает процедуру объявления банкротства в Великобритании и США.

"Компания немедленно прекращает все операции, и руководство отделов подало заявку о вхождении компании из банкротства Сrowe Сlark Whitehill Llp действовать в качестве независимого администратора Cambridge Analytica", - сказано в сообщении на сайте компании.

Cambridge Analytica отрицает любые правонарушения, но говорит, что негативное распространение информации в Интернете привело к закрытию.

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Фирму обвинили в ненадлежащем использовании данных пользователей Facebook от имени ее клиентов. Журналисты выяснили, что компания получила доступ к данным миллионов пользователей Facebook, чтобы исследовать их предпочтения и предлагать релевантную рекламу. Конечной же целью было влияние на голоса американцев во время выборов президента США в 2016 году, так как работала с предвыборным штабом Дональда Трампа.