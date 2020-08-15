Чак Норрис записал жесткое обращение к Лукашенко

Актер записал ролик. Фото: Getty Images

Актеру Чаку Норрису заказали записать обращение к президенту Беларуси Александру Лукашенко.

Выложил его на сайте платных роликов от знаменитостей Cameo.

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"Всем привет. Чак Норрис здесь. Я хотел бы обратиться к Саше, известного по кличке "Саша ноль процентов" и "Мистер Таракан". Ты знаешь, когда я нарезаю лук, плачу не я, а лук. Поэтому, если ты не остановишь то, что сейчас делаешь, я приеду в одну из твоих резиденций и заставлю тебя плакать", - сказал он на камеру.

Президент Беларуси Александр Лукашенко хочет обсудить протесты в стране с российским президентом Владимиром Путиным. Он считает, что протесты угрожают не только Беларуси.