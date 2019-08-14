Бывший священник показал раритетные фото геев и лесбиянок

Бывший священник Натан Монах опубликовал винтажные фото геев и лесбиянок.
Мужчина хотел показать, что люди с нетрадиционной ориентацией были во всех веках.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Секс, алкоголь и безумные танцы: фотограф показал клубную жизнь прошлого века
Он не осуждает такие отношения.
Считает, что они также заслуживают любви.
Женщины чаще оставляют своих партнерш, поскольку склонны быстро разочаровываться в отношениях. Однополые супруги женщин распадаются почти в 2,5 раза чаще, чем мужские семьи.
×
Комментарии