Бывший министр умер от коронавируса

Бывший генерал Рауль Бадуэль выходит из дома в Маракае, 13 августа 2015 года / REUTERS

Бывший министр обороны Венесуэлы и генерал в отставке Рауль Бадуэль, которого оппозиция считала политзаключенным, скончался от коронавируса.

Бадуэль был арестован в 2009 году по обвинению в коррупции после ссоры с правящей в стране Социалистической партией. В итоге, его поместили под домашний арест, а затем заключили в тюрьму в 2017 году по обвинению в заговоре против венесуэльского диктатора Николаса Мадуро. Об этом пишет Reuters.

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"Сожалеем о смерти Бадуэля от сердечно-респираторной недостаточности, последствий COVID-19, хотя он получал соответствующую медицинскую помощь, и первую дозу вакцины", - сказал генпрокурор Тарек Сааб.

Сааб не уточнил, был ли Бадуэль госпитализирован или в умер тюрьме. Его держали в полицейском участке горда Себина. Правозащитные организации обвинили правительство в его смерти.

"Со смертью Бадуэля десять политических заключенных умерли в заключении. Ответственность за жизнь и здоровье заключенного ложится на государство", - говорит активист Гонсало Химиоб.

В Чернигове 39-летняя женщина умерла от коронавируса. Она была на 22-й неделе беременности.