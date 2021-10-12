Беременная умерла от коронавируса

Ребенок умер вместе с женщиной. Фото: Pexels

39-летняя женщина умерла от коронавируса в Чернигове.

Она была на 22-й неделе беременности, сообщил мэр Владислав Атрошенко Укрінформу.

"У нас умерла вместе с ребенком невакцинированная женщина на 22-й неделе беременности ", - отметил он.

Министерство здравоохранения отмечает необходимость вакцинации для беременных.

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"Клинические исследования подтверждают, что у вакцинированных беременных не обнаружили никаких негативных последствий прививки от Covid-19. Вакцина не вредит здоровью матери и ребенка", - говорится в сообщении.

За последние сутки в Украине выявили 11 996 новых больных коронавирусом. Из них детей - 1262, медработников - 227. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Харьковской (1502), Львовской (978), Днепропетровской (856), Одесской (816) и Запорожской (715) областях.