Бундестаг не хочет отказываться от "Северного потока-2"

Партия "Зеленые" заявила, что "Северный поток-2" вреден для климата. Фото: pixabay.com

В Бундестаге состоялось голосование по проекту обращения к правительству о пересмотре политики в отношении России, который подготовила партия "Зеленые".

В партии заявляли, что "Северный поток-2" вреден для климата и инициировали отказ от него, сообщает издание "РИА Новости". Однако предложение отклонили.

Вынесенный на рассмотрение депутатов документ авторы назвали "Корректировка политики по России: последовательная защита прав человека, демократии и мирного уклада Европы". Среди пунктов проекта значился призыв к правительству "признать, что новые газопроводы не нужны для энергоснабжения и прекратить поддержку "Северного потока-2".

Кроме этого, в документе были пункты о поддержке гражданского общества РФ, призыв к правительству выступить против российского закона о нежелательных организациях, просьба противостоять активности в ЕС российских олигархов и призыв к немецкому бизнесу отказаться от масштабных проектов с российскими концернами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Экономическое оружие Кремля" - Шмыгаль о "Северном потоке-2"

Правительство готово подать против России иск в Стокгольмский арбитраж за отказ от транзита газа через Украину. Сумма иска составит $7,2 млрд. Газпром поставляет газ в Европу через Украину по условиям транзитного контракта, который действует до 2024 года. В случае отсутствия транзита газа из России Украина будет терять не менее $1,5 млрд в год. "Северный поток-2" планируют достроить до конца года. 10 июня морские секции трубопровода, уложенные со стороны России и Германии, соединили, сообщается на сайте компании-оператора. С 11 июня будут проводиться пусконаладочные работы для подготовки к заполнению газом.