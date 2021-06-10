"Северный поток-2": правительство пригрозило России арбитражем

Поставки газа в обход Украины будут грозить санкциями не только оператору "Северного потока-2". Фото: Reuters

Правительство готово подать против России иск в Стокгольмский арбитраж за отказ от транзита газа через Украину. Сумма иска составит $7,2 млрд.

РФ обязана прокачивать не менее 40 млрд м куб. в год через украинскую трубу, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет "РБК-Украина". Платежи за транзит обязательны, даже если газ физически не будет идти по ГТС.

"В случае невыполнения условий транзитного контракта мы снова пойдем в арбитраж и снова будем побеждать", - сказал он.

Поставки газа в обход Украины будут грозить санкциями не только оператору "Северного потока-2", но и конечным потребителям. Кроме того, Нафтогаз сможет вернуться к отозванным ранее претензиям к РФ на сумму $12,2 млрд.

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"Северный поток-2" планируют достроить до конца года. Газпром поставляет газ в Европу через Украину по условиям транзитного контракта, который действует до 2024 года. В случае отсутствия транзита газа из России Украина будет терять не менее $1,5 млрд в год.