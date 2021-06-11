"Северный поток-2". Первая ветка технически завершена

Участок первой нитки газопровода "Северный поток-2" технически завершен.

Укладка трубопровода была завершена 4 июня. 10 июня морские секции трубопровода, уложенные со стороны России и Германии, соединили, сообщается на сайте компании-оператора.

С 11 июня будут проводиться пусконаладочные работы для подготовки к заполнению газом.

Работы по укладке труб второй нитки продолжаются.

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Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром".

Финансируют проект европейские компании: французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Газопровод "Северный поток-2" построен уже более чем на 90%. Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить до конца 2019 года наряду с уже существующим "Северным потоком-1".