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пятница, 11 июня 2021 01:08

"Северный поток-2". Первая ветка технически завершена

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&quot;Северный поток-2&quot;. Первая ветка технически завершена
Завершена укладка первого трубопровода. Фото: Reuters

Участок первой нитки газопровода "Северный поток-2" технически завершен.

Укладка трубопровода была завершена 4 июня. 10 июня морские секции трубопровода, уложенные со стороны России и Германии, соединили, сообщается на сайте компании-оператора.

С 11 июня будут проводиться пусконаладочные работы для подготовки к заполнению газом.

Работы по укладке труб второй нитки продолжаются.

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Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром".

Финансируют проект европейские компании: французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Газопровод "Северный поток-2" построен уже более чем на 90%. Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить до конца 2019 года наряду с уже существующим "Северным потоком-1".

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