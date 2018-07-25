Бульдог, латы и дикобраз - рассказали о неожиданных закусках акул

Хищные гиганты находятся на вершине морской пищевой цепи. Акулы неразборчивы. Могут съесть дикобраза, оленя или коня.
Некоторые виды акул находятся на грани исчезновения. Ученые производят вскрытие их мертвых туш, чтобы понять причину смерти. Исследуют ученые и желудки хищных рыб, пишет The Sun.
В результате исследований ученые составили рейтинг 13 самых странных предметов, найденных в желудках акул.
Бульдог на поводке
В Сиднейской гавани поймали тигровую акулу с частью бульдога в животе. Нашли голову и передние лапы. На шее был поводок. Пес плавал в океане, когда его схватил хищник, предполагают ученые.
Полный комплект доспехов
Полный комплект доспехов
Французский натуралист XVI века. Гийом Ронделет нашел в животе большой белой акулы целый набор рыцарских доспехов. Морской зверь перепутал костюм рыцаря с тюленем и сожрал его, прежде чем понять - он не такой пушистый, как обычная закуска акулы, предполагал ученый.
Дикобраз
Дикобраз
На пляже Бонди в Австралии нашли тигровую акулу с шипами дикобраза в животе.
Эта порода акул обычно питается кальмарами, осьминогами и мелкими рифовыми рыбами. Подозревают, что дикобраз был уже мертвым, когда упал в воду.
Бутылка вина
Эта порода акул обычно питается кальмарами, осьминогами и мелкими рифовыми рыбами. Подозревают, что дикобраз был уже мертвым, когда упал в воду.
Бутылка вина
В 1942 году французские рыбаки поймали синюю акулу с бутылкой мадейры в животе. Желудочная кислота ее не повредила. Дорогое португальское вино продолжило набираться выдержки в акуле.
Сенегальский барабан
Сенегальский барабан
У берегов африканского Сенегала поймали тигровую акулу с африканским барабаном в животе. Традиционный музыкальный инструмент там-там обтягивают козлиной кожей. Видимо, это и привлекло акулу.
Белый медведь
Белый медведь
В 2008 году в Норвегии нашли гренландскую акулу с останками белого медведя в животе. Этот вид акул может вырастать длиной до 6,4 метров. Обычно питаются тюленями. Могут попробовать и белого медведя - как показало вскрытие.
Пушечное ядро
Пушечное ядро
В1832 году рыбаки из Вест-Индии (традиционное название Карибских островов — Gazeta.ua) достали из желудка акулы пушечное ядро. Предполагали, что оно было в теле раненого моряка, которым поживилась хищница.
Шуба
Шуба
Из желудка тигровой акулы достали шубу. Хищная рыба подумала, что это животное. Шуба стала частью передвижной выставки об акулах, которую создали ученые музея естественной истории Лос-Анджелеса, США.
Северный олень
Северный олень
В брюхе гренландской акулы нашли целого северного оленя. Он был больным. Подошел к берегу и умер на берегу субарктических вод, предполагают. Там его акула и нашла. Запах гниющей плоти привлекает гренландских акул.
Конская голова
Конская голова
В Австралии поймали 3-метровую тигровую акулу. В ее животе нашли лошадиную голову. Есть подозрение, что конь пил воду возле берега, когда акула напала и откусила ему голову. В 2005 году в реке Брисбен в Австралии заметили акулу, которая тащила 500-килограммовую тушу коня, пойманного во время купания.
Видеокамера
Видеокамера
Фотограф и дайвер Марк Таггарт скормил свою видеокамеру тигровой акуле. Мужчина погрузился под воду, чтобы поснимать подводных хищников в бухте Стюарта на Багамах. Раздраженная рыба проглотила камеру.
Номерной знак
В океан попадает различный мусор. Целые автомобили покоятся в океанских глубинах. Ученые считают, что номерные знаки от них привлекают акул своим мерцанием. Хищники думают, что сверкает рыбья чешуя.
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Шина
Часть автомобильного колеса нашли в желудке тигровой акулы. Резиновые шины только на первый взгляд кажутся несъедобными. Такая жевательная резинка - то, что надо для острых зубов хищницы, шутят журналисты.
Американка Лорен Биггерс из города Конро, штат Техас, поймала на удочку двухметровую акулу. Женщина с мужем в честь его дня рождения отправились на рыбалку. Они забросили удочки и рыбачили на берегу. Биггерс заметила, как один из поплавков задергался, и начала тянуть рыбу, которая попалась на наживку. После двух часов стараний американка, окруженная посетителями пляжа, вытащила на берег акулу.
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