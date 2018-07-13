"Весит больше, чем я" - женщина вытащила на берег акулу

Американка Лорен Биггерс из города Конро, штат Техас, поймала на удочку двухметровую акулу.

Автор: .foxnews.com Американка Лорен Биггерс из города Конро, штат Техас, поймала на удочку двухметровую акулу

Женщина с мужем в честь его дня рождения отправились на рыбалку. Они забросили удочки и веселились на берегу. Биггерс заметила, как один из поплавков задергался, и начала тянуть рыбу, попавшую на наживку. После двух часов стараний американка, окруженная посетителями пляжа, вытащила на берег акулу, пишет segodnya.ua.

"Если бы не тренировки, то бы не смогла поймать рыбу, которая весит больше, чем я. Когда вытащила ее на берег, то почувствовала невероятный восторг, ведь все это время я сомневалась, что смогу сделать это, но очень хотела", - призналась Лорен.

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Как только Биггерс вытянула рыбу на берег, мужчина выбежал из ресторана и помог оттащить ее подальше от воды. Они сделали несколько фотографий с уловом и отпустили акулу в океан.

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