Будущий госсекретарь США рассказал об украинских корнях

Отчим Блинкена Самуэль единственный из 900 еврейских детей в школе польского города Белосток пережил Холокост. Фото: Reuters

Энтони Блинкен, которого Джо Байден представил новым госсекретарем США, рассказал, что его дедушка эмигрировал из Киева в начале ХХ века, а отчим пережил Холокост.

Об этом сообщает The Hill.

По словам политика, его дедушка Морис Блинкен "сбежал от погромов в России и построил новую жизнь в Америке". Он уехал из Киева в 1904 году и получил в США экономическое образование.

Отчим Блинкена Самуэль Писар единственный из 900 еврейских детей в школе польского города Белосток пережил Холокост, ближайшие родственники отчима погибли.

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Блинкен более 20 лет является соратником Байдена. За президентства Барака Обамы его повысили до заместителя госсекретаря. С 2002-го по 2008-й, то есть во времена президентства Джорджа Буша-младшего, Блинкен руководил аппаратом сенатского комитета по международным делам, который тогда возглавлял Байден.