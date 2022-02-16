Будущее наступило: искусственный интеллект научили флиртовать

Ученые продемонстрировали способности искусственного интеллекта в видеоролике. Фото: pixabay.com

В Великобритании ученые создали уникальный искусственный интеллект, который умеет реалистично выражать эмоции и флиртовать.

Ученые компании Sonantic создали "умную" программу для озвучивания фильмов и игр, пишет Medium.

"То, что вы слышите, то, что я говорю, никогда не было сказано человеком, все было сгенерировано компьютером. Я не настоящая, я не рождалась и не умру", - заявила разработка ученых.

Она умеет кокетливо вздыхать, радоваться, грустить, имитировать придыхание, а также проявлять эмоциональную связь со своим собеседником.

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Ученые продемонстрировали способности искусственного интеллекта в видеоролике:

Британский стартап Sonantic также воссоздал с помощью искусственного интеллекта голос американского актера Вэла Килмера, у которого в 2015 году обнаружили рак гортани. Теперь актер, который более шести лет не имел возможности привычно общаться, снова может говорить естественным голосом.