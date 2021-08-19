Искусственный интеллект помог онкобольному актеру вернуть потерянный голос

Система Voice Engine тренирует модель искусственного интеллекта. Фото: instagram.com/valkilmerofficial

Британский стартап Sonantic воссоздал с помощью искусственного интеллекта голос американского актера Вэла Килмера, у которого в 2015 году обнаружили рак гортани.

Теперь актер, который более шести лет не имел возможности привычно общаться, снова может говорить естественным голосом, сообщают на сайте компании.

"Когда создают голосовые модели, людей просят читать текст из специально подготовленных сценариев. Звуки записывают и передают системе Voice Engine, которая тренирует модель искусственного интеллекта. В случае с Килмером пришлось больше поработать вручную. Для создания модели потерянного из-за болезни голоса отбирали строки из старых фильмов, где был чистый звук с небольшим фоновым шумом", - говорится в сообщении.

Команда актера предоставила мало материалов, поэтому Voice Engine начала обучения искусственного интеллекта со вдесятеро меньшим количеством данных, нежели обычно используют в подобных проектах.

"С таким ограниченным количеством данных алгоритмы, которые мы использовали в Voice Engine, не дали нужных результатов. Решили исследовать и внедрить новые алгоритмы, которые могли бы создать более качественные варианты из имеющихся у нас данных. Сейчас готово более 40 различных моделей голоса. Мы выбрали из них наилучшую, самую качественную и выразительную", - отмечают создатели Sonantic.

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