В "Гарри Поттере" британских актеров заменили на американских

Нейросеть поместила американских актеров в кинофраншизу "Гарри Поттера". В частности в профессорку МакГонагалл перевоплотилась Мерил Стрип. Фото: Youtube

В кинофраншизу "Гарри Поттера" вместо британских поместили известных американских актеров. Видео выложили на ютуб-канале Race Archibold.

Актеров в фильм перенесла специально обученная нейросеть на базе искусственного интеллекта.

Мерил Стрип благодаря алгоритму примерила на себя образ профессорки МакГонагалл. В частности Киану Ривз стал Сириусом Блэком, Адам Драйвер - Северусом Снейпом. Также Стив Бушеми стал Аргусом Филчем, Джейсон Момоа - Хагридом, Мелисса Маккарти - Молли Уизли.

Наиболее необычно выглядят Морган Фримен у профессора роли Альбуса Дамблдора, Николас Кейдж в роли Волдеморта.

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Серия фильмов о "Гарри Поттере" выходила с 2001 по 2011 год. Сейчас сервис HBO Max может создать сериал по романам.