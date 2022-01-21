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понедельник, 24 января 2022 09:20

Будем жить в мире старых людей
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Несмотря на усилия Пекина, рождаемость в Китае падает. Согласно данным, опубликованным 18 января Национальным бюро статистики страны, в 2021 году родилось 10,6 млн китайцев, что на 1,4 млн меньше, чем в 2020-м. В течение пяти лет подряд рост населения замедлялся, а в прошлом году число смертей - 10,1 млн, приблизилось к числу рождений, что позволяет предположить, что население может вскоре начать сокращаться.

В течении последних десятилетий населения целой планеты стремительно росло, и казалось, процесс не остановить. Но теперь прирост замедляется, а в течении следующих десятилетий остановиться. В то же время населения планеты, особенно развитых стран, стремительно стареет.

Как мы заполонили планету

Сейчас в мире больше 7,92 млрд людей. Ожидается, что в течении 2022 года превысит отметку в 8 млрд. Каждый новый миллиард прибывает быстрее, чем предыдущий. 10 лет назад мы перешагнули порог в 7 млрд. Об этом идет речь в статье на сайте "Всемирного экономического форума".

Автор: Our World in Data
  Рост населения планеты по регионам с 3000 года до н.э. по 2000 год н.э.
Рост населения планеты по регионам с 3000 года до н.э. по 2000 год н.э.

По состоянию на 3000 г. до н.э. людей можно было найти в основном в Центральной Америке, Средиземноморье, "Плодородном полумесяце" и некоторых частях Индии, Японии и Китая. Не случайно земледелие независимо открыли во многих местах в мире во время неолитической революции.

Автор: Our World in Data
  Мировой прирост населения 1700-е – 2100-е года
Мировой прирост населения 1700-е – 2100-е года

Экспоненциальный рост населения начался примерно во время Второй сельскохозяйственной революции, которая началась в XVII веке в Великобритании. Именно тогда укоренились новые технологии и аграрные традиции, позволившие увеличивать запасы еды беспрецедентными темпами. Вскоре эти открытия распространились по миру, что привело к повсеместному росту населения. Первый миллиард пришелся на 1803 год.

Потребовалась история человечества до 1803 года, чтобы население достигло 1 млрд. Следующий миллиард занял 124 года, а следующий 33 года. Следующие миллиарды приходили каждые 10 лет или около того

Потребовалась вся история человечества до 1803 года, чтобы население достигло 1 млрд. Следующий миллиард занял 124 года, а следующий 33 года. Более поздние миллиарды приходили каждые 10 лет или около того. Но, похоже, человечество достигает пика, и каждый будущий миллиард будет достигаться все дольше.

Автор: Our World in Data
  Время, которое понадобилось человечеству, чтобы вырасти еще на 1 млрд человек
Время, которое понадобилось человечеству, чтобы вырасти еще на 1 млрд человек

Из-за падения коэффициента рождаемости, то есть количестве детей на одну женщину за ее жизнь, темпы роста населения мира в течение некоторого времени уже снижались. Для воспроизводства численности населения на одну женщину должно приходиться 2,1 ребенка. По мере того, как темпы роста приближаются к нулю, кривая населения становится менее экспоненциальной. Рост выравнивается, и за несколько десятилетий может стать отрицательным.

Несмотря на то, что темпы роста замедляются, еще есть части мира, где быстро прибывает новых людей. С 1973 года население Азии выросло на 100% - с 2,3 млрд до 4,6 млрд человек. Для сравнения, за тот же период население Европы выросло с 670 млн до 748 млн, то есть на 11%.

О дивный новый мир депопуляции

Население мира, вероятно, достигнет пика в 2064 году и составит около 9,7 млрд человек, а затем к 2100 году сократится примерно до 8,8 млрд, идет речь в исследовании, опубликованному в авторитетном научном журнале The Lancet.

К 2100 году в 183 из 195 стран численность населения будет уменьшаться

Исследователи из Института показателей и оценки здоровья Медицинской школы Вашингтонского университета подсчитали, что к 2100 году в 183 из 195 стран численность населения будет уменьшаться, если низкая рождаемость не компенсируется иммиграцией.

Новые прогнозы подчеркивают огромные проблемы экономического роста в связи с сокращением рабочей силы, высокую нагрузку на системы здравоохранения и социальной поддержки стареющего населения и последствия для властей этих стран.

Автор: Our World in Data
  Ежегодный прирост населения планеты с 1950-х по 2100-е года
Ежегодный прирост населения планеты с 1950-х по 2100-е года

По оценкам, к 2100 году в мире будет 2,37 млрд человек старше 65 лет, по сравнению с 1,7 млрд людей моложе 20 лет, что будет толкать страны к либеральной миграционной политике из-за сокращения людей трудоспособного возраста.

"ХХI век станет свидетелем революции в истории человеческой цивилизации. Африка и арабский мир будут определять будущее, в то время как Европа и Азия потеряют влияние. Век – многополярный, с доминированием Индии, Нигерии, Китая и США. Это будет новый мир, к которому следует готовиться сегодня", - говорит главный редактор The Lancet, доктор Ричард Хортон.

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Прогнозируется, что глобальный коэффициент рождаемости будет неуклонно снижаться с 2,37 в 2017 году до 1,66 к 2100 году. При этом показатели упадут примерно до 1,2 в Италии и Испании, и 1,17 в Польше. Уменьшения коэффициента на 0,1 эквивалентно 500 млн человек на планете в 2100 году.

По прогнозам, население Африки к югу от Сахары утроится в течение столетия, с 1,03 млрд в 2017 году до 3,07 млрд в 2100 году, поскольку уровень смертности там снижается. Северная Африка и Ближний Восток – еще один регион, в которых в 2100 году будет больше населения - 978 млн, чем в 2017 году - 600 млн. В остальном мире количество населения будет, вероятнее всего, уменьшатся, если там не произойдёт массовой иммиграции.

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Многие из наиболее быстро сокращающихся популяций будут в Азии, Центральной и Восточной Европе. Ожидается, что население сократится более чем вдвое в 23 странах, включая Японию - с 128 млн в 2017 году до 60 млн в 2100 году, Испании - с 46 до 23 млн, Италии - с 61 до 31 млн, Португалии - с 11 до 5 млн и Южной Кореи - с 53 до 27 млн. Ожидается, что еще в 34 странах население сократится на 25-50%, включая Китай - с 1,4 млрд до 732 млн.

По мере снижения рождаемости и увеличения продолжительности жизни число детей в мире в возрасте до 5 лет, по прогнозам, сократится на 41% - с 681 млн в 2017 году до 401 млн в 2100 году, а число лиц старше 80 лет увеличится в шесть раз - с 141 млн до 866 млн.

Кроме того, глобальное соотношение неработающих взрослых и работающих было около 0,8 в 2017 году, и увеличится до 1,16 в 2100 году, если подход к работе по возрасту и полу не изменится.

Китай за общим уровнем ВВП должен обогнать США в 2035 году

В исследовании изучались экономические последствия сокращения количества трудоспособного населения. Хотя Китай должен обогнать США за общим уровнем ВВП в 2035 году, но быстрое сокращение населения с 2050 года и далее уменьшит его экономический рост. В результате ожидается, что США вернут первое место к 2098 году, если иммиграция продолжит поддерживать рабочую силу Америки.

Прогнозируют, что число взрослых трудоспособного возраста в Индии сократится с 762 млн в 2017 году до примерно 578 млн в 2100 году. Страна станет одной из немногих крупных государств Азии, которая сбережёт свой трудоспособный возраст населения за столетие. Ожидают, что Индия превзойдет численность рабочей силы Китая, где количество рабочих уменьшится с 950 млн до 357 млн, и поднимется в рейтинге ВВП с седьмого на третье место.

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Африка к югу от Сахары, вероятно, станет все более могущественным континентом на геополитической арене по мере роста населения. По прогнозам, Нигерия станет единственной страной среди десяти самых густонаселенных в мире, в которой население трудоспособного возраста будет расти в течение столетия - с 86 млн в 2017 году до 458 млн в 2100 году. Это будет способствовать быстрому экономическому росту ее ВВП с 23-го места в 2017 году до девятого к 2100 году.

В то время как Великобритания, Германия и Франция останутся в первой десятке стран с самым большим ВВП в мире, Италия опуститься с 9-го места в 2017 году на 25-е в 2100 году, а Испания с 13-го на 28-е место, отражая темпы сокращения населения.

Исследование предполагает, что сокращение численности населения может быть компенсировано иммиграцией, поскольку страны, которые поощряют либеральную миграцию, могут лучше поддерживать численность населения и экономический рост даже в условиях снижения уровня рождаемости. Но здесь возникают проблемы с интеграцией мигрантов и избежание социальной напряжённости.

Некоторые страны с рождаемостью ниже уровня воспроизводства, как США, Австралия, Канада, вероятно, сохранят население трудоспособного возраста за счет миграции. Но существует риск усиления крайне правых партий и разжигания ксенофобии в государствах с большой миграцией

Модель показывает, что некоторые страны с рождаемостью ниже уровня воспроизводства, такие как США, Австралия и Канада, вероятно, сохранят свое население трудоспособного возраста за счет миграции. Но авторы отмечают, что существует риск усиления крайне правых партий и разжигания ксенофобии в странах с большой миграцией.

Авторы говорят, что, хотя в исследовании использовало лучшие доступные данные, прогнозы не всегда предсказывают то, что произойдет, поскольку некоторые факторы, не включены в модели, и могут измениться темпы рождаемости, смертности или миграции.

Чем мы богаче и развитей, тем меньше у нас детей

До 1970-х населения мира росло, затем начало снижаться, как пишет издания Focus Economics. Сначала в Европе и Северной Америке, а затем в Азии и Латинской Америке. В этих регионах сочетание индустриализации, более широкого доступа к противозачаточным средствам и изменения роли женщин в обществе привело к резкому падению уровня рождаемости и быстрому увеличению среднего возраста населения. В мире, как только благосостояния и знания в обществе повышаются, коэффициент рождаемости падает – дети становятся "дорогими", их нужно много лет учить, и не отправишь помогать по уборке урожая с ранних лет.

Автор: Our World in Data
  Количество детей на одну женщину в регионах мира
Количество детей на одну женщину в регионах мира

И только в Африке коэффициенты рождаемости остается неизменно высокими. Это отчасти связано с бедностью и недостатком образования в африканских странах. В результате, по прогнозам ООН, к 2100 году 40% всех людей на планете будут африканцами, по сравнению с 17% сейчас. В то же время, доля Европы в упадет с 10% до менее 6%. Доля Азии с 60% до 43%.

Автор: Our World in Data
  Мировое распределения людей по регионам
Мировое распределения людей по регионам

Африка может поддаваться социальным волнениям, поскольку власти не смогут предоставить рабочие места растущему числу молодых людей, что может означать новые конфликты и все более сильные миграционные кризисы для Европы

Неминуемый рост экономик Африки и улучшения доступа к образованию приведет к снижению быстроты роста населения там. Возможно, молодой континент будет поддаваться социальным волнениям, поскольку правительства не смогут предоставить рабочие места растущему числу молодых людей, что может означать новые конфликты и все более сильные миграционные кризисы для Европы.

Не ясно, смогут ли африканские лидеры пройти сценарий, с успехом испытаний в странах Азии в последние десятилетия, и приведший к развитию крупных производственных секторов для поглощения избыточной рабочей силы. В то время как страны Африки имеют низкие зарплаты и конкурентные преимущества в таких областях, как добыча и простая переработка сырья, многим не хватает других важных компонентов, которые стимулировали промышленную революцию в Азии – доступ к капиталу, надежная инфраструктура и, главное, стабильное длительное управление.

Широкое внедрение 3D-печати и достижений в области робототехники может также приблизить производство товаров к конечным пользователям и свести на нет такое ценовое преимущество развивающихся рынков как дешёвая рабочая сила. Цифровая революция ХХI века породила новую волну передовых машин, еще больше автоматизировав сложные задачи и поставив под угрозу неквалифицированных работников. Это особенно важно для развивающихся стран и стран с формирующейся рыночной экономикой.

Стареющий развитый мир

В то же время богатые страны столкнутся с другим сценарием - быстрого старения населения. Есть шаги, которые власти могут принять, чтобы смягчить тенденцию – повысить участия женщин в работе, стимулировать рождаемость, повысить пенсионный возраст и поощряют миграцию.

Но такие реформы могут оказаться политически чувствительными – из-за протестов власти Франции отказались от повышения пенсионного возраста до 64 лет. В Японии, самой быстро старейшей нации в мире, несмотря на недавние иммиграционные реформы, направленные на поощрение большего числа иностранных рабочих в условиях нехватки рабочей силы, власти остановили ее, из-за негативной реакции общества. В странах Западной Европы, таких как Германия и Италия, недовольство миграционной политикой привело к всплеску поддержки крайне правых, что вызвало более жесткие правила к мигрантам.

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Кроме того, опыт показывает, что пониженный уровень рождаемости с трудом поддается изменению. В Южной Корее коэффициент рождаемости самый низкий в мире и продолжает снижаться, несмотря на бесчисленные дорогие программы ее стимулирования.

Хотя стареющие страны обеспокоены последствиями, нехватка рабочей силы может поддерживать зарплату и стимулировать инвестиции в автоматизацию и оборудование, повышая производительность.

"Более здоровое пожилое население работает дольше, будет больше тратить, потому что у них больше денег. Они будут больше заботится о себе, здоровье, профилактике болезней, занимаясь физической активностью, путешествуя. Им придется всю жизнь учиться и усваивать новые технологии. Они скорее будут выбирать жизнь за городом и электротранспорт. Это изменит облик городов и социальные отношения. Они будут склонны проводить более консервативную и умеренную политику, что значить меньше конфликтов", - говорит директор Международного центра долголетия Дэвид Синклер.

По прогнозам Института населения университета Филиппин и Фонда населения ООН, 2021-го в стране родится 214 тыс. незапланированных детей. Численность населения в стране растет на 1,7 млн детей в год. Преимущественно в семьях, которые едва сводят концы с концами.



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