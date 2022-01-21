Будем жить в мире старых людей

Несмотря на усилия Пекина, рождаемость в Китае падает. Согласно данным, опубликованным 18 января Национальным бюро статистики страны, в 2021 году родилось 10,6 млн китайцев, что на 1,4 млн меньше, чем в 2020-м. В течение пяти лет подряд рост населения замедлялся, а в прошлом году число смертей - 10,1 млн, приблизилось к числу рождений, что позволяет предположить, что население может вскоре начать сокращаться.

В течении последних десятилетий населения целой планеты стремительно росло, и казалось, процесс не остановить. Но теперь прирост замедляется, а в течении следующих десятилетий остановиться. В то же время населения планеты, особенно развитых стран, стремительно стареет.



Как мы заполонили планету

Сейчас в мире больше 7,92 млрд людей. Ожидается, что в течении 2022 года превысит отметку в 8 млрд. Каждый новый миллиард прибывает быстрее, чем предыдущий. 10 лет назад мы перешагнули порог в 7 млрд. Об этом идет речь в статье на сайте "Всемирного экономического форума".

Автор: Our World in Data Рост населения планеты по регионам с 3000 года до н.э. по 2000 год н.э.

По состоянию на 3000 г. до н.э. людей можно было найти в основном в Центральной Америке, Средиземноморье, "Плодородном полумесяце" и некоторых частях Индии, Японии и Китая. Не случайно земледелие независимо открыли во многих местах в мире во время неолитической революции.

Автор: Our World in Data Мировой прирост населения 1700-е – 2100-е года

Экспоненциальный рост населения начался примерно во время Второй сельскохозяйственной революции, которая началась в XVII веке в Великобритании. Именно тогда укоренились новые технологии и аграрные традиции, позволившие увеличивать запасы еды беспрецедентными темпами. Вскоре эти открытия распространились по миру, что привело к повсеместному росту населения. Первый миллиард пришелся на 1803 год.

Потребовалась история человечества до 1803 года, чтобы население достигло 1 млрд. Следующий миллиард занял 124 года, а следующий 33 года. Следующие миллиарды приходили каждые 10 лет или около того

Потребовалась вся история человечества до 1803 года, чтобы население достигло 1 млрд. Следующий миллиард занял 124 года, а следующий 33 года. Более поздние миллиарды приходили каждые 10 лет или около того. Но, похоже, человечество достигает пика, и каждый будущий миллиард будет достигаться все дольше.

Автор: Our World in Data Время, которое понадобилось человечеству, чтобы вырасти еще на 1 млрд человек

Из-за падения коэффициента рождаемости, то есть количестве детей на одну женщину за ее жизнь, темпы роста населения мира в течение некоторого времени уже снижались. Для воспроизводства численности населения на одну женщину должно приходиться 2,1 ребенка. По мере того, как темпы роста приближаются к нулю, кривая населения становится менее экспоненциальной. Рост выравнивается, и за несколько десятилетий может стать отрицательным.

Несмотря на то, что темпы роста замедляются, еще есть части мира, где быстро прибывает новых людей. С 1973 года население Азии выросло на 100% - с 2,3 млрд до 4,6 млрд человек. Для сравнения, за тот же период население Европы выросло с 670 млн до 748 млн, то есть на 11%.

О дивный новый мир депопуляции

Население мира, вероятно, достигнет пика в 2064 году и составит около 9,7 млрд человек, а затем к 2100 году сократится примерно до 8,8 млрд, идет речь в исследовании, опубликованному в авторитетном научном журнале The Lancet.

К 2100 году в 183 из 195 стран численность населения будет уменьшаться

Исследователи из Института показателей и оценки здоровья Медицинской школы Вашингтонского университета подсчитали, что к 2100 году в 183 из 195 стран численность населения будет уменьшаться, если низкая рождаемость не компенсируется иммиграцией.

Новые прогнозы подчеркивают огромные проблемы экономического роста в связи с сокращением рабочей силы, высокую нагрузку на системы здравоохранения и социальной поддержки стареющего населения и последствия для властей этих стран.

Автор: Our World in Data Ежегодный прирост населения планеты с 1950-х по 2100-е года

По оценкам, к 2100 году в мире будет 2,37 млрд человек старше 65 лет, по сравнению с 1,7 млрд людей моложе 20 лет, что будет толкать страны к либеральной миграционной политике из-за сокращения людей трудоспособного возраста.

"ХХI век станет свидетелем революции в истории человеческой цивилизации. Африка и арабский мир будут определять будущее, в то время как Европа и Азия потеряют влияние. Век – многополярный, с доминированием Индии, Нигерии, Китая и США. Это будет новый мир, к которому следует готовиться сегодня", - говорит главный редактор The Lancet, доктор Ричард Хортон.

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Прогнозируется, что глобальный коэффициент рождаемости будет неуклонно снижаться с 2,37 в 2017 году до 1,66 к 2100 году. При этом показатели упадут примерно до 1,2 в Италии и Испании, и 1,17 в Польше. Уменьшения коэффициента на 0,1 эквивалентно 500 млн человек на планете в 2100 году.

По прогнозам, население Африки к югу от Сахары утроится в течение столетия, с 1,03 млрд в 2017 году до 3,07 млрд в 2100 году, поскольку уровень смертности там снижается. Северная Африка и Ближний Восток – еще один регион, в которых в 2100 году будет больше населения - 978 млн, чем в 2017 году - 600 млн. В остальном мире количество населения будет, вероятнее всего, уменьшатся, если там не произойдёт массовой иммиграции.

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Многие из наиболее быстро сокращающихся популяций будут в Азии, Центральной и Восточной Европе. Ожидается, что население сократится более чем вдвое в 23 странах, включая Японию - с 128 млн в 2017 году до 60 млн в 2100 году, Испании - с 46 до 23 млн, Италии - с 61 до 31 млн, Португалии - с 11 до 5 млн и Южной Кореи - с 53 до 27 млн. Ожидается, что еще в 34 странах население сократится на 25-50%, включая Китай - с 1,4 млрд до 732 млн.

По мере снижения рождаемости и увеличения продолжительности жизни число детей в мире в возрасте до 5 лет, по прогнозам, сократится на 41% - с 681 млн в 2017 году до 401 млн в 2100 году, а число лиц старше 80 лет увеличится в шесть раз - с 141 млн до 866 млн.

Кроме того, глобальное соотношение неработающих взрослых и работающих было около 0,8 в 2017 году, и увеличится до 1,16 в 2100 году, если подход к работе по возрасту и полу не изменится.

Китай за общим уровнем ВВП должен обогнать США в 2035 году

В исследовании изучались экономические последствия сокращения количества трудоспособного населения. Хотя Китай должен обогнать США за общим уровнем ВВП в 2035 году, но быстрое сокращение населения с 2050 года и далее уменьшит его экономический рост. В результате ожидается, что США вернут первое место к 2098 году, если иммиграция продолжит поддерживать рабочую силу Америки.

Прогнозируют, что число взрослых трудоспособного возраста в Индии сократится с 762 млн в 2017 году до примерно 578 млн в 2100 году. Страна станет одной из немногих крупных государств Азии, которая сбережёт свой трудоспособный возраст населения за столетие. Ожидают, что Индия превзойдет численность рабочей силы Китая, где количество рабочих уменьшится с 950 млн до 357 млн, и поднимется в рейтинге ВВП с седьмого на третье место.

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Африка к югу от Сахары, вероятно, станет все более могущественным континентом на геополитической арене по мере роста населения. По прогнозам, Нигерия станет единственной страной среди десяти самых густонаселенных в мире, в которой население трудоспособного возраста будет расти в течение столетия - с 86 млн в 2017 году до 458 млн в 2100 году. Это будет способствовать быстрому экономическому росту ее ВВП с 23-го места в 2017 году до девятого к 2100 году.

В то время как Великобритания, Германия и Франция останутся в первой десятке стран с самым большим ВВП в мире, Италия опуститься с 9-го места в 2017 году на 25-е в 2100 году, а Испания с 13-го на 28-е место, отражая темпы сокращения населения.

Исследование предполагает, что сокращение численности населения может быть компенсировано иммиграцией, поскольку страны, которые поощряют либеральную миграцию, могут лучше поддерживать численность населения и экономический рост даже в условиях снижения уровня рождаемости. Но здесь возникают проблемы с интеграцией мигрантов и избежание социальной напряжённости.

Некоторые страны с рождаемостью ниже уровня воспроизводства, как США, Австралия, Канада, вероятно, сохранят население трудоспособного возраста за счет миграции. Но существует риск усиления крайне правых партий и разжигания ксенофобии в государствах с большой миграцией

Модель показывает, что некоторые страны с рождаемостью ниже уровня воспроизводства, такие как США, Австралия и Канада, вероятно, сохранят свое население трудоспособного возраста за счет миграции. Но авторы отмечают, что существует риск усиления крайне правых партий и разжигания ксенофобии в странах с большой миграцией.

Авторы говорят, что, хотя в исследовании использовало лучшие доступные данные, прогнозы не всегда предсказывают то, что произойдет, поскольку некоторые факторы, не включены в модели, и могут измениться темпы рождаемости, смертности или миграции.

Чем мы богаче и развитей, тем меньше у нас детей



До 1970-х населения мира росло, затем начало снижаться, как пишет издания Focus Economics. Сначала в Европе и Северной Америке, а затем в Азии и Латинской Америке. В этих регионах сочетание индустриализации, более широкого доступа к противозачаточным средствам и изменения роли женщин в обществе привело к резкому падению уровня рождаемости и быстрому увеличению среднего возраста населения. В мире, как только благосостояния и знания в обществе повышаются, коэффициент рождаемости падает – дети становятся "дорогими", их нужно много лет учить, и не отправишь помогать по уборке урожая с ранних лет.

Автор: Our World in Data Количество детей на одну женщину в регионах мира

И только в Африке коэффициенты рождаемости остается неизменно высокими. Это отчасти связано с бедностью и недостатком образования в африканских странах. В результате, по прогнозам ООН, к 2100 году 40% всех людей на планете будут африканцами, по сравнению с 17% сейчас. В то же время, доля Европы в упадет с 10% до менее 6%. Доля Азии с 60% до 43%.

Автор: Our World in Data Мировое распределения людей по регионам

Африка может поддаваться социальным волнениям, поскольку власти не смогут предоставить рабочие места растущему числу молодых людей, что может означать новые конфликты и все более сильные миграционные кризисы для Европы

Неминуемый рост экономик Африки и улучшения доступа к образованию приведет к снижению быстроты роста населения там. Возможно, молодой континент будет поддаваться социальным волнениям, поскольку правительства не смогут предоставить рабочие места растущему числу молодых людей, что может означать новые конфликты и все более сильные миграционные кризисы для Европы.

Не ясно, смогут ли африканские лидеры пройти сценарий, с успехом испытаний в странах Азии в последние десятилетия, и приведший к развитию крупных производственных секторов для поглощения избыточной рабочей силы. В то время как страны Африки имеют низкие зарплаты и конкурентные преимущества в таких областях, как добыча и простая переработка сырья, многим не хватает других важных компонентов, которые стимулировали промышленную революцию в Азии – доступ к капиталу, надежная инфраструктура и, главное, стабильное длительное управление.

Широкое внедрение 3D-печати и достижений в области робототехники может также приблизить производство товаров к конечным пользователям и свести на нет такое ценовое преимущество развивающихся рынков как дешёвая рабочая сила. Цифровая революция ХХI века породила новую волну передовых машин, еще больше автоматизировав сложные задачи и поставив под угрозу неквалифицированных работников. Это особенно важно для развивающихся стран и стран с формирующейся рыночной экономикой.

Стареющий развитый мир

В то же время богатые страны столкнутся с другим сценарием - быстрого старения населения. Есть шаги, которые власти могут принять, чтобы смягчить тенденцию – повысить участия женщин в работе, стимулировать рождаемость, повысить пенсионный возраст и поощряют миграцию.

Но такие реформы могут оказаться политически чувствительными – из-за протестов власти Франции отказались от повышения пенсионного возраста до 64 лет. В Японии, самой быстро старейшей нации в мире, несмотря на недавние иммиграционные реформы, направленные на поощрение большего числа иностранных рабочих в условиях нехватки рабочей силы, власти остановили ее, из-за негативной реакции общества. В странах Западной Европы, таких как Германия и Италия, недовольство миграционной политикой привело к всплеску поддержки крайне правых, что вызвало более жесткие правила к мигрантам.

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Кроме того, опыт показывает, что пониженный уровень рождаемости с трудом поддается изменению. В Южной Корее коэффициент рождаемости самый низкий в мире и продолжает снижаться, несмотря на бесчисленные дорогие программы ее стимулирования.

Хотя стареющие страны обеспокоены последствиями, нехватка рабочей силы может поддерживать зарплату и стимулировать инвестиции в автоматизацию и оборудование, повышая производительность.

"Более здоровое пожилое население работает дольше, будет больше тратить, потому что у них больше денег. Они будут больше заботится о себе, здоровье, профилактике болезней, занимаясь физической активностью, путешествуя. Им придется всю жизнь учиться и усваивать новые технологии. Они скорее будут выбирать жизнь за городом и электротранспорт. Это изменит облик городов и социальные отношения. Они будут склонны проводить более консервативную и умеренную политику, что значить меньше конфликтов", - говорит директор Международного центра долголетия Дэвид Синклер.

По прогнозам Института населения университета Филиппин и Фонда населения ООН, 2021-го в стране родится 214 тыс. незапланированных детей. Численность населения в стране растет на 1,7 млн детей в год. Преимущественно в семьях, которые едва сводят концы с концами.





