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среда, 23 декабря 2020 12:13

Карантин привел к буму рождаемости

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Карантин привел к буму рождаемости
41-летняя филиппинка Ровель Забала ждет своего 10-го ребенка / ВВС

По прогнозам Института населения университета Филиппин и Фонда населения ООН, 2021-го в стране родится 214 тыс. незапланированных детей.

Численность населения в стране растет на 1,7 млн детей в год. Преимущественно в семьях, которые едва сводят концы с концами. Пандемия - не единственная причина, по которой на Филиппинах возник демографический кризис. Об этом пишет ВВС.

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Столица Манила - перенаселенный город с 13 млн человек зажатыми между заливом Манила и горным хребтом Сьерра-Мадре. По данным 2015-го, в среднем на 1 кв. км там приходилось свыше 70 тыс. человек. Это, например, в 20 раз больше, чем в Киеве. Давка чувствуется повсюду - от городских пробок до тюрем, где люди спят, как сардины, в камерах, заполненных на 300%. Бедняки живут в наиболее перенаселенных районах, где часть вынуждена есть пищу, найденную на свалках.

Эксперты считают, что часть причин бедности связана с высоким уровнем рождаемости в стране. Правительство Филиппин знает об этом. С 1960-х работает над программами снижения рождаемости. Однако население утроилось за 60 лет - с 35 до 110 млн в наше время. Количество филиппинцев за чертой бедности - 17%.

Одна из причин высокой рождаемости в том, что влиятельная католическая церковь в стране выступает против контрацепции, поощряя деторождения. Несмотря на запреты церкви, Филиппины начали справляться с ситуацией, и до карантина были успехи в сокращении бедности, связанные со строгим выполнением правительством закона о репродуктивном здоровье. Он сделал более доступными для бедных филиппинцев половое воспитание и контрацепцию. Но пандемия свела на нет достижения.

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