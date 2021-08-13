Пары перестают хотеть детей - в чем причина

Осознанные пары волнует то, что перенаселение ухудшит и без того плохую экологическую ситуацию. Фото: pixabay

Со временем среди пар становится популярным отказ от детей.

Причиной этого является не эгоизм, пишет Morgan Stanley

Большинство современных людей не хотят заводить детей из-за глобального потепления, как выяснили исследователи.

Осознанные пары волнует то, что перенаселение ухудшит и без того плохую экологическую ситуацию.

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Также многие боятся, что их дети будут страдать от экстремальных погодных явлений. А те, кто имеют детей, задумываются о том, в каком мире им придется жить.

Дети в возрасте от четырех лет в Шотландии смогут изменить пол в школе без согласия родителей. Любой ученик, решивший сменить пол, должен получать поддержку и быть выслушанным в школе, в соответствии с новыми советами шотландского правительства.