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воскресенье, 15 августа 2021 23:46

Пары перестают хотеть детей - в чем причина

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Пары перестают хотеть детей - в чем причина
Осознанные пары волнует то, что перенаселение ухудшит и без того плохую экологическую ситуацию. Фото: pixabay

Со временем среди пар становится популярным отказ от детей.

Причиной этого является не эгоизм, пишет Morgan Stanley

Большинство современных людей не хотят заводить детей из-за глобального потепления, как выяснили исследователи.

Осознанные пары волнует то, что перенаселение ухудшит и без того плохую экологическую ситуацию.

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Также многие боятся, что их дети будут страдать от экстремальных погодных явлений. А те, кто имеют детей, задумываются о том, в каком мире им придется жить.

Дети в возрасте от четырех лет в Шотландии смогут изменить пол в школе без согласия родителей. Любой ученик, решивший сменить пол, должен получать поддержку и быть выслушанным в школе, в соответствии с новыми советами шотландского правительства.

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