Британское правительство надеется избежать общего локдауну

Именно во избежание национального локдауна в стране и был введен четвертый уровень ограничений. Фото: Pixabay

Правительство Великобритании рассчитывает избежать введения общего локдауну. В этом должны помочь локальные усиления.

Об этом заявил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок. Он отметил, что именно во избежание национального локдауна и был введен четвертый уровень ограничений, пишет "РБК-Украина".

"Национальный локдаун не неизбежный. Чтобы его избежать и остановить распространение нового типа коронавируса, мы и ввели жесткие ограничения в регионах четвертого уровня", - сказал Хэнкок.

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Правительство усилило карантин в Лондоне и на юго-востоке Англии из-за резкого роста случаев нового штамма коронавируса, который оказался еще более заразным.