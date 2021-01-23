"Британский" штамм более смертоносный чем обычный коронавирус - премьер

Джонсон рассказал про "британский" штамм коронавируса. Фото: Reuters

Предварительные данные исследований ученых свидетельствуют о том, что "британский" штамм коронавируса приводит к большему количеству смертей, чем обычный, заявил премьер Британии Борис Джонсон.

Пока окончательно не доказано, действительно ли "британский" штамм вируса представляет большую опасность, чем "китайский". Ожидается, что уже имеющиеся вакцины будут действенными как против старого, так и против нового штаммов, сообщает BBC.

Исследователи после сравнения уровня смертности среди инфицированных обычным коронавируса и новым штаммом предварительно пришли к выводу, что последний чаще приводит к смерти. Анализ осуществляли ученые из совещательной группы New and Emerging Respiratory Virus Threats Advisory Group (NERVTAG).

"В дополнение к быстрому распространению, теперь также оказывается, что есть некоторые доказательства того, что новый штамм, который впервые был обнаружен в Лондоне и на юго-востоке Англии, может быть связан с более высокой степенью смертности", - отметил Джонсон.

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Мутировавший штамм коронавируса SARS-CoV-2, обнаруженный в Великобритании в сентябре 2020 года. Он начал активно распространяться в конце ноября - начале декабря. Из-за этого многие страны начали закрывать границы с Великобританией, а в самой стране усилили карантинные ограничения.