Британский парламент проголосовал за отсрочку Brexit

Британский парламент отложил Brexit. Фото: BBC

Британский парламент проголосовал за поправку, которая откладывает утверждение соглашения о выходе страны из Европейского Союза.

Соответствующее решение поддержали 322 британских депутата, против - 306. Об этом сообщает Hromadske.

Теперь премьер-министр Борис Джонсон обязан просить отсрочить выход Великобритании из ЕС до завершения всех законодательных процедур выхода.

Принятый ранее закон, который обязывал Джонсона попросить отсрочки Brexit до 19 октября включительно, имел недоработки. Кроме самого соглашения, британские депутаты должны проголосовать за закон о замещении права ЕС положениями английского права, иначе 31 октября состоится жесткий Brexit. Закон не учел этот момент и вспоминал только об утверждении соглашения.

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Поправка, автором которой является бывший депутат от Консервативной партии Оливер Летвин, исправляет этот недостаток. При этом голосования за соглашение Джонсона откладывается до следующей недели. До 23:00 по британскому времени премьер-министр должен попросить у ЕС отсрочки Brexit.

В то же время десятки тысяч британцев 19 октября в Лондоне вышли на марш против Brexit. Их цель - добиться повторного референдума о членстве страны в ЕС.

Референдум о членстве Великобритании в ЕС состоялся 23 июня 2016. Проголосовали почти 72% избирателей. Выход из состава Евросоюза поддержали 52% людей. Тогда Брексит официально был запланирован на 31 марта 2019 года. Тереза ​​Мэй официально просила ЕС отложить Брексит до 30 июня. На нынешнем саммите Евросоюза его отсрочили до 12 апреля. За день до конца срока лидеры Европейского Союза предоставили Великобритании шестимесячную отсрочку - до 31 октября. Летом в этом году Тереза ​​Мэй объявила о своей отставке с поста лидера Консервативной партии и премьера после провала с реализацией Брексита. На посту главы правительства ее сменил Борис Джонсон. Он заявил, что ни при каких условиях не будет просить ЕС отсрочить дату выхода. Поэтому Палата общин проголосовала за прямое указание премьеру попросить Евросоюз о новой отсрочке - до 31 января 2020 года. Теперь законопроект должен быть принят в Палате лордов.