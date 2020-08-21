Британский художник рисует самое большое в мире полотно

Художник Сача Джафри за работой в отеле / CNN

В холле роскошного отеля в Дубае британский художник Сача Джафри рисует самое большое в мире полотно - 1980 кв. м. В следующем месяце планирует разрезать на куски и продать. Выручить рассчитывает $ 30 млн. Деньги отдать на благотворительность.

Величина работы "Путешествие человечества" почти четверть футбольного поля. Пять месяцев Джафри рисует ее в отеле, который закрыли на карантин, - пишет CNN.

"Я застрял в Дубае и захотел создать что-то острое, что потенциально будет иметь большое значение", - сказал художник.

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Свой стиль Джафри называет "магический реализм". Наряду с собственными частями, художник добавил изображение, присланные через интернет детьми со всего мира. Рисунки распечатаны и добавлены в восьми круглых "порталах" на холсте.

"Я попросил детей со всего мира присылать работы - как они переживают эмоции из-за карантина. Мне отвечали - "как и взрослым, нам трудно". Последние пять месяцев были сложными, запутанными, неприятными и пугающими. Представьте, что чувствует 4-летний ребенок", - сказал Джафри.

После окончания работу повесят на одном из небоскребов Дубая с проекцией на самое высокое здание мира - Бурдж Халифа (828 м. - Gazeta.ua). Затем разрежут на 60 кусков по 30 кв. м. каждый и продадут с дубайского аукциона в декабре. Деньги должны пойти для бедных детей в мире - их образование и здравоохранение. Партнерами в проекте являются структуры ООН - ЮНИСЕФ и ЮНЕСКО.

43-летний Джафри учился в элитной английской школе-пансионате Eton вместе с наследником британского престола - принцем Уильямом.