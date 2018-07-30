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понедельник, 30 июля 2018 10:50

Британские звезды отменили концерт в Москве

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Британские звезды отменили концерт в Москве
"Gorillaz" отменили выступление в Москве из-за погодных условий. Фото: DJBooth

В России известная группа "Gorillaz" отказалась проводить концерт. Выступление должно было состояться в московском парке Горького. Однако звезды спели только несколько песен.

Причиной отмены выступления стали погодные условия, пишет "Обозреватель".

"Gorillaz" ждали в Москве много лет. И вот наконец - концерт в парке Горького. Получилось довольно камерно - музыканты спели парочку песен, начался шторм, ну и все. Концерт накрылся зонтиком", - отметили пользователи соцсетей.

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Зрители и организаторы надеялись на продолжение выступления. Однако впоследствии на мониторах появилось объявление: "В связи с форсмажорными погодными условиями (сильная гроза) группа "Gorillaz" не может продолжить шоу. Продолжение концерта может привести к человеческим жертвам".

21 мая в столичном клубе отменили концерт Виталия Козловского. 9 мая певец принял участие в концерте ко Дню Победы над нацизмом в Москве.

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