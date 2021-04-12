Британские войска расстреляли тысячи мирных индейцев

Мурал, который изображает бойню / Wikipedia

13 апреля 1919-го в священном для индийских сикхов городе Амритсаре британские войска и гуркхи убили по меньшей мере 379 невооруженных демонстрантов, собравшихся в городском парке Джаллианвала Баг. Гуркхи - колониальные войска Великобритании и Индии, которые набирались из непальских добровольцев. Большинство убитых были индийскими националистами, которые протестовали против принудительного призыва британским правительством солдат в армию и высоких военных налогов.

Несколькими днями ранее, в ответ на недавнюю эскалации протестов, в Амритсаре ввели военное положение. Британский бригадный генерал Реджинальд Дайер запретил в городе все собрание. 13 апреля, в день праздника сикхов, десятки тысяч людей приехали в Амритсар из окрестных деревень, чтобы посетить традиционные ярмарки. Многие из них не знали о недавней запрет на публичные собрания. Они собрались в парке Джаллианвала Баг, где происходила националистическая демонстрация.

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Войска Дайера окружили парк и без предупреждения открыли огонь по толпе, убив несколько сотен и ранив более тысячи человек. Дайер, который в дальнейшем расследовании признал, что совершил нападение, чтобы запугать жителей региона. Его войска вели огонь, пока не закончились боеприпасы. Позже британские власти сняли его с должности.

Бойня, также называемая резня в Джаллианвала Баг, вызвала националистические настроения по всей Индии и сильно вплыла в одного из лидеров движения за независимость Индии Магатма Ганди.

Во время Первой мировой войны Ганди активно поддерживала британцев в надежде получить частичную автономию для Индии, но после бойни пришел к выводу, что Индия не имеет соглашаться ни на что другое, как на полную независимость. Для достижения этой цели он начал свою первую кампанию массового гражданского неповиновения против правления Великобритании.