Британские военные переоделись в паранджу, чтобы спастись от "Талибана"

Британские военные переоделись в паранджу ради спасения. Фото: VOXPOPULI

В Афганистане 20 бойцов элитного подразделения вооруженных сил Великобритании пытались покинуть захваченную талибами страну переодевшись в паранджу.

Об этом сообщило издание Daily Star.

Военные были вынуждены покинуть большинство снаряжения. Они выполняли миссию на юге Афганистана, но их предупредили, что вертолетов для их эвакуации нет.

Бойцы купили пять машин такси и замаскировались. Они переоделись в паранджу и передвигались по городу.

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Они размахивали флагами талибов и утверждали что являются "набожными мусульманками". Они скандировали, что едут в Кабул, чтобы приветствовать талибов как "героических освободителей". Это помогло пересекать блокпосты террористов.

"Было несколько рискованных моментов, но даже талибы не хотели снимать паранджу", - рассказали в издании.

Таким образом военные смогли выбраться из Афганистана.

Движение боевиков "Талибан" полностью захватило последнюю провинцию Афганистана Панджшери, которую раньше не контролировали талибы. Также они объявили о завершении войны.