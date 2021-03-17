Британия сделала заявление о безопасности вакцины AstraZeneca

Великобритания настаивает на безопасности британско-шведской вакцины против Covid-19 Oxford/AstraZeneca.

Об этом заявил министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок, пишет BBC. Он призвал людей получить прививку, как только у них появится возможность.

"Мы постоянно отслеживаем действие этих вакцин и знаем, что вакцина Oxford/AstraZeneca спасает жизни. Поэтому если вам позвонят, сделайте прививку", - сказал он.

Посол Британии в Украине Мелинда Симмонс сообщила, что также сделала прививку этой вакциной. Она опубликовала фотографию, где виден процесс прививки в лондонском центре вакцинации против коронавируса.

Автор: twitter.com/MelSimmonsFCDO

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Около 13 стран приостановили использование вакцины из-за сообщений о возможных побочных последствиях в виде возникновения тромбов. В ВОЗ рекомендуют продолжить ее применение, пока идет расследование причин возникновения тромбоза у некоторых вакцинированных. Разработчики вакцины от коронавируса AstraZeneca заверили в безопасности препарата.