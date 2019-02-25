Brexit могут отложить до 2021 года

Перенос Brexit поможет обойти "бекстоп". Фото: из открытых источников

В Евросоюзе рассматривают возможность отложить выход Великобритании до 2021 года. Среди сторонников переноса Brexit глава Европейского совета Дональд Туск и генеральный секретарь Еврокомиссии Мартин Зельмайр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мэр Лондона выступил против выхода Великобритании из Евросоюза

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на европейских дипломатов.

Представители дипломатии ЕС утверждают, что проголосуют за перенос Brexit, если Великобритания попросит об этом и выразит готовность внести изменения в планы по выходу из Евросоюза. Без такого обращения в Брюсселе ничего не смогут сделать.

Перенос Brexit поможет обойти "бекстоп". Им предусмотрено, что Великобритания останется в таможенном союзе с ЕС, пока не будет достигнуто новой торговой сделки между Лондоном и Брюсселем. В этом случае Северная Ирландия останется частью внутреннего европейского рынка. Это позволит избежать установки жесткого границы между Северной Ирландией и Ирландией.

Сейчас окончательный выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года. После этого начинается 21-месячный переходный период - до конца 2020 года. Переходный период может быть продлен только один раз, однако пока неизвестно, какой может быть его максимальная продолжительность.