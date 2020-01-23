Brexit Британский парламент утвердил законопроект выхода из ЕС

 
Ексклюзивы
1/5
Сколько украинцев считают себя средним классом
Сколько украинцев считают себя средним классом
Просмотров: 1206
Без снега реки будут пересыхать - климатолог
Без снега реки будут пересыхать - климатолог
Просмотров: 2035
"Штрафы не помогут" - эксперт рассказал, как бороться с авариями
"Штрафы не помогут" - эксперт рассказал, как бороться с авариями
Просмотров: 1125
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Просмотров: 837
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Просмотров: 630
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Просмотров: 3780
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Просмотров: 945
Коломойский давит на Зеленского
Коломойский давит на Зеленского
Просмотров: 1593
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
1 Просмотров: 891
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Просмотров: 684
Фото
Все фото
4
7
5
6
13
Парень выжил после нападения рыбы-иглы, проткнувшей шею насквозь
Парень выжил после нападения рыбы-иглы, проткнувшей шею насквозь
Счастливая и одетая не по-королевски: Меган Маркл заметили на прогулке
Счастливая и одетая не по-королевски: Меган Маркл заметили на прогулке
Следить за Россией: НАТО получило уникальные беспилотники для наблюдения
Следить за Россией: НАТО получило уникальные беспилотники для наблюдения
Показали детенышей кенгуру волаби, которых спасли от адского огня
Показали детенышей кенгуру волаби, которых спасли от адского огня
Бассейн со льдом и тропическое озеро: как празднуют Крещение украинские миротворцы в Конго
Бассейн со льдом и тропическое озеро: как празднуют Крещение украинские миротворцы в Конго
Видео
Все видео
Коронавирус в Китае: улицы дезинфицируют машинами
Коронавирус в Китае: улицы дезинфицируют машинами
В России затопило кипятком мини-отель: есть погибшие
В России затопило кипятком мини-отель: есть погибшие
Путин "потерялся" по дороге на фотосессию: показали забавное видео
Путин "потерялся" по дороге на фотосессию: показали забавное видео
Затоплены острова и пересохла Венеция: первые климатические изменения в 2020-м
Затоплены острова и пересохла Венеция: первые климатические изменения в 2020-м
Голливудские звезды "снялись" в ролике в поддержку Украины
Голливудские звезды "снялись" в ролике в поддержку Украины
Интервью
1/5
Что делать с зарплатами министров и депутатов
Что делать с зарплатами министров и депутатов
Просмотров: 1314
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Просмотров: 1647
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 2988
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 2124
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2925
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
22 января 2020
Просмотров: 792
Чітка позиція
– А вы из России? – через 5 хвилин мовчання заговорює грузинський таксист. У день прильоту ми з чоловіком спіймали його на ...
четверг, 23 января 2020 10:34

Brexit Британский парламент утвердил законопроект выхода из ЕС

  Комментировать
Brexit Британский парламент утвердил законопроект выхода из ЕС
Британский парламент утвердил законопроект о выходе из ЕС. Фото: suspilne.media

Британский парламент утвердил законопроект о выходе страны из ЕС и передал документ на подпись королеве Елизавете II в.

Об этом сообщает Суспильне.UA.

"Иногда казалось, что мы никогда не пересечем финиша Брекзиту, но мы этот сделали. Теперь мы можем забыть обиды и разногласия последние три года, и сосредоточиться на обеспечении светлого, волнующего будущего", - прокомментировал решение премьер-министр страны Борис Джонсон.

Законопроект - Withdrawal Agreement Bill - может вступить в силу уже 23 января. После вступления в силу закона, соглашение подпишут представители ЕС и утвердит Европейский парламент. Планируется, что это произойдет 29 января.

Палата пэров предлагала законопроекту ряд изменений, в частности о правах граждан, право судов Великобритании отходить от законодательства ЕС, независимость судебной власти после Брекзиту. Однако Палата общин отклонила эти изменения, как и предложение договориться с ЕС о разрешении детям без сопровождения, которые просили убежища в других местах, но имеют родственников в Великобритании, вновь объединиться со своей семьей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как брекзит повлияет на Украину

Поэтому 31 января в 23:00 Великобритания перестанет быть членом Евросоюза. С этого начнется переходный период, который продлится 11 месяцев до декабря 2020 во время которого юридически будут закреплены новые отношения сторон. По соглашению Великобритания придерживаться определенных требований ЕС, однако не будет участвовать в работе европейских институтов.

Евросоюз согласился отложить выход Великобритании из объединения до 31 января 2020 года. Но королевство сможет покинуть блок раньше, если британский парламент одобрит соответствующее соглашение. Этот договор 17 октября подписали Брюссель и Лондон.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Brexit Британский парламент утвердил законопроект выхода из ЕС». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
января

В Китае произошло самое страшное землетрясение

Самое читаемое
Памела Андерсон показала свое роскошное тело
Памела Андерсон показала свое роскошное тело
6
 Просмотров: 46172
Популярная призерка фитнес-турниров оказалась звездой порно
Популярная призерка фитнес-турниров оказалась звездой порно
18
 Просмотров: 28568
Рестораны записываются в очередь: украинец открыл уникальный бизнес
Рестораны записываются в очередь: украинец открыл уникальный бизнес
6
 Просмотров: 23717
Дорофеева показала неприлично высокую линию бикини
Дорофеева показала неприлично высокую линию бикини
6
 Просмотров: 18684
Украинцы сказали, что думают о русском языке - впечатляющая статистика
Украинцы сказали, что думают о русском языке - впечатляющая статистика 5 Просмотров: 11340
Мир
В Китае разработали метод лечения коронавируса
В Китае разработали метод лечения коронавируса Просмотров: 117
Всадники Апокалипсиса: генсек ООН назвал четыре угрозы человечеству
Всадники Апокалипсиса: генсек ООН назвал четыре угрозы человечеству Просмотров: 855
В Китае произошло самое страшное землетрясение
В Китае произошло самое страшное землетрясение
 Просмотров: 1215
Меркель в Давосе произнесет специальное обращение
Меркель в Давосе произнесет специальное обращение Просмотров: 261
Сколько американцев поддержали импичмент Трампа - результаты опроса
Сколько американцев поддержали импичмент Трампа - результаты опроса 1 Просмотров: 1224
Больше всего комментируют
11
Это реванш: заявление семей Героев Небесной сотни, активистов и военных
5
Украинцы сказали, что думают о русском языке - впечатляющая статистика
3
Кива рассказал свою версию драки в ресторане
2
"Это история нашей страны" - украинский футболист о поездке в Россию
2
Нардеп Кива напал на посетителя ресторана и получил мощный удар по носу
Голосов: 205
Голосование 13 февраля стартует чемпионат мира по биатлону. Сколько медалей завоюют украинцы?
  • 1) ноль
  • 2) одну
  • 3) две
  • 4) три
  • 5) четыре
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua