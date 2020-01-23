Brexit Британский парламент утвердил законопроект выхода из ЕС

Британский парламент утвердил законопроект о выходе из ЕС. Фото: suspilne.media

Британский парламент утвердил законопроект о выходе страны из ЕС и передал документ на подпись королеве Елизавете II в.

Об этом сообщает Суспильне.UA.

"Иногда казалось, что мы никогда не пересечем финиша Брекзиту, но мы этот сделали. Теперь мы можем забыть обиды и разногласия последние три года, и сосредоточиться на обеспечении светлого, волнующего будущего", - прокомментировал решение премьер-министр страны Борис Джонсон.

Законопроект - Withdrawal Agreement Bill - может вступить в силу уже 23 января. После вступления в силу закона, соглашение подпишут представители ЕС и утвердит Европейский парламент. Планируется, что это произойдет 29 января.

Палата пэров предлагала законопроекту ряд изменений, в частности о правах граждан, право судов Великобритании отходить от законодательства ЕС, независимость судебной власти после Брекзиту. Однако Палата общин отклонила эти изменения, как и предложение договориться с ЕС о разрешении детям без сопровождения, которые просили убежища в других местах, но имеют родственников в Великобритании, вновь объединиться со своей семьей.

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Поэтому 31 января в 23:00 Великобритания перестанет быть членом Евросоюза. С этого начнется переходный период, который продлится 11 месяцев до декабря 2020 во время которого юридически будут закреплены новые отношения сторон. По соглашению Великобритания придерживаться определенных требований ЕС, однако не будет участвовать в работе европейских институтов.

Евросоюз согласился отложить выход Великобритании из объединения до 31 января 2020 года. Но королевство сможет покинуть блок раньше, если британский парламент одобрит соответствующее соглашение. Этот договор 17 октября подписали Брюссель и Лондон.