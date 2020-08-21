"Бред" - Зеленский о спецоперации с "вагнеровцами"

Зеленский резко отреагировал на вопрос о вагнеровцах. Фото: Офис президента

Владимир Зеленский назвал "бредом" информацию о спецоперации по задержанию бойцов частной военной компании Вагнера. Спецоперацию по захвату причастных к войне на Донбассе террористов якобы планировали украинские спецслужбы, рассказал журналист Юрий Бутусов. А Зеленский будто бы приостановил конечную фазу.

"Бред. Я об этом читал. Печально, что некоторые средства массовой информации перепечатали "Комсомольскую правду" (кажется, российскую) и сделали из этого сенсацию в Украине. Я не знаю ни о каком "сливе" какой-то там операции", - сказал Зеленский в комментарии Радио Свобода.

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В ответ на вопрос, была ли такая операция, возмутился: "Зачем вы ставите такое провокационный вопрос? Зачем сейчас вы президенту Украины говорите, что операция планировалась?"

В составе группы якобы планировали задержать - 2 террористов, причастных к уничтожению боинга МН17 под Торезом; террориста, причастного к уничтожению Ил-76 в Луганском аэропорту; террориста, причастного к уничтожению АН-26 вблизи Луганска. По сообщениям, боевикам, которые воевали на Донбассе, якобы предложили "работу" от имени российской частной военной компании, чтобы выманить их из России. Под запись они якобы рассказывали о своем участии в боевых действиях на Донбассе. 18 августа эти записи, подлинность которых сейчас проверить невозможно, были обнародованы.