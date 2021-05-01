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суббота, 01 мая 2021 23:55

Боррель назвал санкции России против политиков ЕС неприемлемыми

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Боррель назвал санкции России против политиков ЕС неприемлемыми
По его словам, Евросоюз осуждает решение России и выражает солидарность с людьми, которых касаются санкции Москвы. Фото: flickr.com

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель назвал санкции России против восьми граждан ЕС, включая еврочиновников, "неприемлемыми и лишенными юридических оснований". Об этом говорится в его заявлении, распространенном внешнеполитической службой ЕС.

"Это решение, которое прямо нацелено на ЕС и его страны-члены, неприемлемо, лишено всяких юридических оснований. Оно лишь подтверждает, что Россия избрала путь конфронтации с ЕС, вместо того, чтоб изменить негативную траекторию развития отношений", - заявил Боррель.

По его словам, Евросоюз осуждает решение России и выражает солидарность с лицами, которых касаются санкции Москвы.

Российские действия не удержат ЕС от продолжения борьбы за права человека, демократию и международные законы, а также привлекать к ответственности виновных за нарушения прав человека", – резюмировал Боррель.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: МИД Германии осудило решение РФ о запрете на въезд ерополитикам

Министерство иностранных дел РФ запретило въезд вице-президенту Европейской комиссии Вере Юровой и главе Европарламента Давиду Сассоли. Евросоюз в России обвинили в продолжении односторонних ограничительных мер в отношении российских граждан и организаций.

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