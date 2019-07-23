Борис Джонсон стал премьер-министром Великобритании

Бывший мэр Лондона и экс - министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон избран новым лидером Консервативной партии.

Ожидается, что Джонсон официально вступит в должность премьер-министра Великобритании 24 июля, передаёт The Guardian.

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На выборах в парламент Джонсон обошел министра иностранных дел Джереми Ханта.

После того, как премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила об отставке, 8 человек озвучили о своем желании занять ее место.