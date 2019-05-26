На должность премьер-министра Великобритании претендуют 8 человек

Ожидается, что Консервативная партия выберет нового лидера до того, как Палата общин уйдет на летние каникулы в конце июля. Фото: Всеосвита

После того, как премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила об отставке, 8 человек озвучили о своем желании занять ее место.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В воскресенье министр охраны окружающей среды и известный участник кампании за Brexit Майкл Гоув заявил, что поборется за пост лидера Консервативной партии.

Ранее выдвижения своих кандидатур анонсировали, в частности, бывший министр по вопросам Brexit Доминик Рааб, экс-лидер Палаты общин парламента Андреа Лидсом, министр по вопросам международного развития Рори Стюарт, экс-министр иностранных дел Борис Джонсон, министр здравоохранения и социальных дел Мэтт Хэнкок, экс-министр труда и пенсий Эстер Маквей и действующий глава МИД Джереми Хант.

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Ожидается, что Консервативная партия выберет нового лидера до того, как Палата общин уйдет на летние каникулы в конце июля.

Тереза ​​Мэй официально объявила, что уйдет в отставку с поста лидера Консервативной партии 7 июня. Она останется руководить правительством, пока ее партия не выберет нового лидера.