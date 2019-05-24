Тереза Мэй объявила об отставке

Автор: Reuters Тереза Мэй три года возглавляла британское правительство

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй с 7 июня уходит в отставку.

Об этом она объявила после встречи с председателем комитета консерваторов Грэмом Брейди, передают западные СМИ.

"В лучших интересах для страны - выбрать нового премьер-министра... Я сегодня объявляю, что ухожу в отставку с поста лидера Консервативной партии в пятницу, 7 июня", - сказала Мэй.

Она выразила убеждение, что новый премьер сможет лучше реализовать выход Британии из Европейского Союза.

Мэй будет исполнять обязанности главы правительства, пока не изберут нового премьер-министра.

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Великобритания должна была покинуть Европейский союз 29 марта 2019-го, однако после 3 провальных голосований по принятию соглашения по Brexit сроки перенесли на 31 октября. Очередное и, вероятно, последнее голосование в парламенте запланировано на июнь. Референдум по членству Британии в ЕС состоялся 23 июня 2016-го. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, изъявили желание покинуть ЕС, вместе с тем 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.