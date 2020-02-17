Борьба с коронавирусом: В Китае будут дезинфицировать деньги

Китайский Центробанк будет обеззараживать деньги. Фото: UAZMI

Центральный банк Китая планирует обеззараживать валюту для борьбы с распространением коронавируса.

В частности, купюры обработают ультрафиолетовым светом или высокой температурой, после чего опечатают на 1-2 недели. А также предоставлять новые купюры, когда это будет возможно, передает Quartz.

Пока неизвестно, сколько китайский коронавирус Covid-19 живет на поверхностях, в частности на деньгах. Предыдущие исследования показали, что он может выжить от 2 часов и больше, но дезинфекция убивает его.

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В рамках исследования 2017 года, проведенного в Нью-Йорке, на поверхности банкноты нашли 397 видов бактерий, а вирус гриппа прожил на купюре 12 дней.

Ученые из университета Лейбница в Ганновере проанализировали 22 исследования, связанных со сроком жизни других коронавирусов на поверхностях - в среднем они жили от 2 до 9 дней, поэтому теоретически и китайский коронавирус может жить примерно столько же.

Напомним, в ВОЗ уверяют, что через посылки из Китая нельзя заразиться коронавируса. По последним данным, число инфицированных китайским коронавируса возросло до 69 256 человек из-за вируса умерли 1669 пациентов. В то же время 9645 инфицированным удалось выздороветь.