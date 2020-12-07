Бомба на борту: в США эвакуировали пассажиров самолета Москва-Нью-Йорк

После анонимного сообщения о бомбе эвакуировали пассажиров рейса Москва-Нью-Йорк авиакомпании Аэрофлот. На борту были 250 пассажиров. Всех пассажиров и их багаж осмотрели с собаками. Фото: REUTERS

В аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке эвакуировали пассажиров самолета, который прибыл из Москвы. Там сообщили об угрозе взрыва бомбы.

На борту находились 250 человек, пишет Fox News.

Правоохранители закрыли одну взлетно-посадочную полосу, специалисты осматривали пассажирский самолет. В то же время в администрации аэропорта заверили, что рейсы выполняются без задержек.

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Российские пропагандистские СМИ утверждают, что речь шла о рейсе Аерофолота SU102 Москва - Нью-Йорк, пассажиров которого около трех часов проверяли после посадки, но бомбы так и не нашли.

Расследование инцидента продолжается.

Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair экстренно посадили в столице Великобритании. В туалете на борту обнаружили записку с сообщением о бомбе. Рейс FR1902 "Краков - Дублин" приземлился в Лондоне во сопровождении истребителей.