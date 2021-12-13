Больных коронавирусом будут отслеживать по лицу

В Южной Корее протестируют технологию распознавания лиц, чтобы отслеживать больных Covid. Фото: REUTERS

Южная Корея запустит пилотный проект с использованием искусственного интеллекта, распознавания лиц и тысяч камер видеонаблюдения для отслеживания людей, инфицированных коронавирусом.

Государственный проект заработает в Пучхоне в январе, пишет Reuters.

В Южной Кореи уже есть агрессивная высокотехнологичная система отслеживания контактов, которая собирает записи кредитных карт, данные о местонахождении мобильных телефонов и записи с камер видеонаблюдения, а также другую личную информацию.

Тем не менее, Южная Корея возлагается на большое количество следователей-эпидемиологов, которым часто приходится работать 24-часовыми изменениями, отслеживая потенциальных больных коронавирусом и связываться с ними.

Предлагаемая система будет использовать алгоритмы искусственного интеллекта и технологию распознавания лиц для анализа видеозаписей, собранных более 10820 камерами видеонаблюдения, и отслеживания перемещений инфицированного человека, всех, с кем он тесно контактировал, и наличия маски.

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Согласно плану, система может одновременно отслеживать до десяти человек за 5-10 мин, сокращая время, затрачиваемое на ручную работу, которая занимает от получаса до часа для отслеживания одного человека.

Официальный представитель Пучхона сказал, что система должна снизить нагрузку на перегруженные работой команды по розыску в городе, где проживает более 800 тыс. человек, и помочь использовать команды более эффективно и точно.

Принимая участие в торгах на национальное финансирование пилотного проекта в конце 2020 года, мэр Пучхона Чан Деогчхон утверждал, что такая система ускорит отслеживание.

Пилотные планы предполагают, что команда из десяти сотрудников в одном центре здравоохранения будет использовать систему распознавания на основе искусственного интеллекта.

Точное местоположение инфицированных коронавирусом новая технология Apple и Google устанавливать не позволит. Возможность отслеживать геолокацию зараженных останется у приложений, не использующих эту новую технологию Apple и Google.