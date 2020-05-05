Apple и Google не позволят отслеживать геолокацию больных коронавирусом

Новая технология Apple и Google для отслеживания возможных инфицированных не позволит устанавливать их точное местоположение. Фото: pixabay

Точное местоположение инфицированных коронавирусом новая технология Apple и Google устанавливать не позволит.

Возможность отслеживать геолокацию зараженных останется у приложений, которые не используют эту новую технологию Apple и Google, сообщает Techcrunch.

"Два крупнейших в мире поставщика операционных систем для смартфонов контролируют около 99% мирового рынка смартфонов, разрабатывают технологию API, которая предупреждает владельцев телефонов о контакте с инфицированными людьми. На прошлой неделе первые версии технологии стали доступны сторонним разработчикам приложений. Компании также приняли новую политику, которой должны придерживаться любые разработчики, работающие с API: они не могут получить разрешение на доступ к геолокации конкретного устройства", - написали в сообщении.

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О создании технологии для отслеживания людей, контактировавших с больными коронавирусной инфекцией, корпорации договорились в начале апреля.

Таким образом пользователи сами смогут сообщать, что у них обнаружили Covid-19, после чего их телефоны анонимно будут предупреждать об этом людей, с которыми зараженный лично контактировал в течение 2 недель.

Профиль умершего человека в Instagram скоро можно будет маркировать. Соцсеть ускоренно тестирует новую функцию. Это позволит сохранить аккаунт, но под именами таких пользователей появится баннер Remembering.