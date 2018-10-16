Болгария покинула "Евровидения"

Болгария решила не участвовать в песенном конкурсе в следующем году. Фото: bnt.bg

Болгария отказалась от участия в песенном конкурсе "Евровидение-2019".

На этот шаг пошли ради сокращения бюджетных расходов, сообщает национальный телеканал БНТ.

В 2017 году Кристиан Костов, который выступал за Болгарию, занял на конкурсе второе место - этот результат стал лучшим для страны, которая принимала участие в музыкальном соревновании с 2005 года.

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В прошлом году в Португалии победительницей "Евровидения" стала израильтянка Нетта Барзилай, поэтому конкурс 2019 состоится в Тель-Авиве.