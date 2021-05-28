Болгария изменила требования въезда для украинских туристов

У туристов, не прошедших полную вакцинацию, должна быть справка, удостоверяющая отрицательный результат Covid-тестирования. Фото: pixabay.com

Болгария обновила требования въезда для украинских туристов в период с 1 июня по 31 июля.

На границе нужно будет предъявлять один из установленных документов, сообщает консульский отдел посольства Украины в Болгарии в Facebook. Речь идет о сертификате вакцинации, отрицательном ПЦР-тесте или положительном тесте на антитела.

"Завершением программы прививки считается окончание 14-дневного периода с даты введения последней дозы вакцины. В документе должны быть указаны личные данные лица, дата рождения, даты вакцинации, торговое наименование и номер партии вакцины, а также наименование владельца регистрационного удостоверения", - говорится в сообщении.

У туристов, не прошедших полную вакцинацию, должна быть справка, удостоверяющая отрицательный результат Covid-тестирования методом ПЦР. Он должен быть сделан не позднее чем за 72 ч. до въезда. Подойдет также отрицательный результат быстрого антигенного теста, проведенного за 48 ч. до пересечения границы.

"В упомянутом документе должны быть указаны личные данные лица согласно загранпаспорту, сведения о лаборатории, которая провела исследования, дата проведения тестирования, а также прописан латиницей метод (PCR или RAT)", - пояснили в посольстве.

Третий из документов на выбор - это положительный результат тестирования на антитела методом ПЦР или быстрого антигенного теста для лиц, которые переболели Covid-19 в период от 15 до 180 дней от указанной в документе даты проведения исследования.

Детям до 5пяти лет разрешено въезжать в страну без предоставления вышеупомянутых документов. Лицам, осуществляющим транзит по территории Болгарии, которые могут гарантировать немедленный выезд, также необязательно предоставлять эти документы.

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Министерство здравоохранения Израиля сообщило, что с 1 июня отменят все ограничения, которые были введены для борьбы с эпидемией коронавируса.