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вторник, 23 ноября 2021 09:30

Более миллиона детей в Афганистане могут умереть голодной смертью - ООН

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Более миллиона детей в Афганистане могут умереть голодной смертью - ООН
Афганистан все больше погружается в гуманитарный кризис. Фото: скриншот с видео

Афганистан оказался на пороге гуманитарной катастрофы. Более 1 млн детей в стране на грани голодной смерти.

Об этом заявила руководитель отдела коммуникаций представительства ЮНИСЕФ в Афганистане Саманта Морт в интервью Службе новостей ООН.

"На сегодняшний день с нехваткой продовольствия сталкиваются примерно 22,8 млн человек во всей стране. А это большая часть населения Афганистана, где 38 млн жителей. Многие афганцы не имеют доступа к недорогим или питательным продуктам. У афганских детей нет детства. Речь идет не только о том, как выжить, но и о том, как дожить до следующего дня", - сказала Морт

Она напомнила, что зимой из-за снега многие горные сельские районы окажутся отрезанными.

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"Мы в ЮНИСЕФ чрезвычайно обеспокоены ситуацией, поскольку знаем, что примерно 3,2 млн детей страдают от острого недоедания, а 1,1 млн детей – на грани голодной смерти. Они не выживут, если мы не сможем обеспечить их необходимым лечением", - добавила Морт.

Она подчеркнула, что международное сообщество должно осознать, что Афганистан находится на грани гуманитарной катастрофы.

"Сейчас не время для политического торга. Люди в Афганистане умирают, и им нужна наша поддержка. Гуманитарная помощь – это проявление человеческой солидарности", – заявила представительница Детского фонда ООН.

Афганец продал 9-летнюю дочь Парвану Малик 55-летнему незнакомцу в качестве невесты, чтобы купить семье еды. Семья Парваны заявила, что у них не было выбора, и они находятся среди множества нуждающихся семей, которые вынуждены продавать маленьких дочерей замуж, чтобы выжить, поскольку Афганистан все больше погружается в гуманитарный кризис.

Плачущий отец Абдул Малик только умолял будущего мужа не причинять ребенку вреда и не бить его.

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