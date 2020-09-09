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среда, 09 сентября 2020 12:17

Более миллиарда людей могут стать беженцами

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Более миллиарда людей могут стать беженцами
Лагерь для беженцев в Нигере, 2019 год / Getty Images

К 2050-му мигрировать вынуждены будут 1,2 млрд. человек. Причини этого - постоянный высокий прирост населения, отсутствие доступа к воде и пище, вооруженные конфликты. Таковы данные исследования Института экономики и мира.

Институт опубликовал ежегодный отчет "Реестр экологических угроз". Опирается на данные ООН и других международных организаций. Об этом пишет Rzeczpospolita.

В отчете говорится, что к 2050-му население возрастет до 10 млрд. человек с нынешних 7,8 млрд. Это приведет к росту региональных конфликтов за ресурсы и заставит стать беженцами 1,2 млрд. людей с Черной Африки (к югу от Сахары. - Gazeta.ua), Средней Азии и Ближнего Востока. В 2019-м по этим причинам 30 млн. человек стали вынужденными мигрантами.

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"Массовая миграция приведет к огромному количеству беженцев, которые двинутся в направлении самых богатых стран", - заявил основатель Института экономики и мира Стив Килледи.

Крупнейшие экологические угрозы существуют в наименее безопасных странах. Там годами продолжаются войны и конфликты - Афганистан, Ирак, Чад, Индия, Пакистан. В 31 стране живет более 1 млрд. людей. Из-за развала институтов местная власть не способна справиться с экологическими или иными вызовами. Это заставляет людей бежать из родных домов.

К 2040-му 5,4 млрд. человек в 59 странах, а это большинство населения планеты, будут ощущать нехватку питьевой воды. В частности, проблемы касаются Индии и Китая, где живет 2,8 млрд. человек, то есть 36% населения Земли.

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Дата
09
сентября

Белорусы протестуют уже месяц

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