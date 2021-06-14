Более 90% американцев хотят, чтобы Байден боролся против агрессии РФ в мире

92% американцев хотят, чтобы Байден боролся против агрессии Путина. Фото: Reuters

92% жителей США хотят, чтобы Вашингтон боролся против агрессивного влияния России на мир. Лишь 7% стоят на стороне РФ.

Об этом говорится в опросе ABC News и Ipsos.

По мнению 40% американцев, борьба против России должна быть основным приоритетом США. 52% считают, что такая политика должна быть среди приоритетов их страны.

Мнение по продвижению Вашингтоном демократических ценностей не столь однозначна. Только 16% американцев считают, что для США распространения демократии в других странах должно быть приоритетом, а 60% - что эта цель должна быть одной из приоритетов. А вот 23% респондентов говорят, что США не поддерживают такую политику.

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49% американцев доверяют своему президенту Джо Байдену в предстоящих переговорах с лидером РФ Владимиром Путиным. 16% доверяют лишь немного, а 34% - вообще не доверяют.

Опрос произошел 11-12 июня среди 509 респондентов перед встречей Байдена и Путина, которая состоится 16 июня в швейцарском городе Женева.

Президент США Джо Байден на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным попытается использовать слабости РФ.